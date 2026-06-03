अब नीतीश की JDU में भी 1 करोड़ मेंबर, लालू की RJD के पहले ही बन गए थे इतने सदस्य
क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता की संख्या 1 करोड़ की संख्या पार कर गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी दी है।
बिहार की राजनीति में प्रभावी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने छह महीने से चल रहे सदस्यता अभियान के बाद यह दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी 1 करोड़ से ऊपर सदस्यता हासिल करने का दावा किया था। राजद और जदयू क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राजद को कुछ समय के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था, लेकिन चुनावी प्रदर्शन बिगड़ने के बाद वह स्टेटस छिन गया। भाजपा सदस्यों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। कांग्रेस के भी देश में 3 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं।
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार की सुबह ट्वीट के जरिए पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ होने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा- 'एक करोड़ से अधिक सदस्यों वाले जदयू परिवार में आपका स्वागत है! हमें बताते हुए खुशी है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा 6 दिसंबर 2025 को शुरू किये गये ‘जदयू सदस्यता अभियान 2025–28’ के तहत एक करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाने के पहले लक्ष्य को छह महीने से भी कम समय में हासिल कर लिया गया है। कल (2 जून 2026) तक पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की कुल संख्या एक करोड़ एक हजार नौ सौ पच्चीस हो चुकी है।’
संजय झा ने कहा कि बूथ स्तर तक चलाये जा रहे 'जदयू सदस्यता अभियान' को सफल बनाने में सक्रियता से जुटे सभी कार्यकर्ता साथियों का वो अभिनंदन करते हैं। इस अभियान को उत्साहजनक प्रतिक्रिया देने के लिए उन्होंने सदस्यों का भी आभार जताया है। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जदयू बिहार परिवार की सेवा करने तथा बिहार वासियों की अपेक्षाओं पर निरंतर खरा उतरने के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध है।
बता दें कि जदयू के पास लोकसभा में 12 सांसद, राज्यसभा में 4 एमपी, बिहार विधानसभा में 85 विधायक और बिहार विधान परिषद में 19 एमएलसी हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जेडीयू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उसके नेता ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं। बिहार में कुछ समय पहले तक जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी। अब बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में जेडीयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम हैं। इन दोनों को लेकर सरकार में जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं।
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