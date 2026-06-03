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अब नीतीश की JDU में भी 1 करोड़ मेंबर, लालू की RJD के पहले ही बन गए थे इतने सदस्य

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता की संख्या 1 करोड़ की संख्या पार कर गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी दी है।

अब नीतीश की JDU में भी 1 करोड़ मेंबर, लालू की RJD के पहले ही बन गए थे इतने सदस्य

बिहार की राजनीति में प्रभावी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने छह महीने से चल रहे सदस्यता अभियान के बाद यह दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी 1 करोड़ से ऊपर सदस्यता हासिल करने का दावा किया था। राजद और जदयू क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राजद को कुछ समय के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था, लेकिन चुनावी प्रदर्शन बिगड़ने के बाद वह स्टेटस छिन गया। भाजपा सदस्यों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। कांग्रेस के भी देश में 3 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं।

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार की सुबह ट्वीट के जरिए पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ होने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा- 'एक करोड़ से अधिक सदस्यों वाले जदयू परिवार में आपका स्वागत है! हमें बताते हुए खुशी है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा 6 दिसंबर 2025 को शुरू किये गये ‘जदयू सदस्यता अभियान 2025–28’ के तहत एक करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाने के पहले लक्ष्य को छह महीने से भी कम समय में हासिल कर लिया गया है। कल (2 जून 2026) तक पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की कुल संख्या एक करोड़ एक हजार नौ सौ पच्चीस हो चुकी है।’

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संजय झा ने कहा कि बूथ स्तर तक चलाये जा रहे 'जदयू सदस्यता अभियान' को सफल बनाने में सक्रियता से जुटे सभी कार्यकर्ता साथियों का वो अभिनंदन करते हैं। इस अभियान को उत्साहजनक प्रतिक्रिया देने के लिए उन्होंने सदस्यों का भी आभार जताया है। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जदयू बिहार परिवार की सेवा करने तथा बिहार वासियों की अपेक्षाओं पर निरंतर खरा उतरने के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध है।

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बता दें कि जदयू के पास लोकसभा में 12 सांसद, राज्यसभा में 4 एमपी, बिहार विधानसभा में 85 विधायक और बिहार विधान परिषद में 19 एमएलसी हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जेडीयू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उसके नेता ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं। बिहार में कुछ समय पहले तक जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी। अब बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में जेडीयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम हैं। इन दोनों को लेकर सरकार में जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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