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नीतीश कुमार के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लगी मुहर, पार्टी संविधान में बदलाव का मिला अधिकार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अनुमोदन की मुहर लगाई दी गई।

नीतीश कुमार के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लगी मुहर, पार्टी संविधान में बदलाव का मिला अधिकार

Nitish Kumar JDU National President: जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय और परिषद की बैठक पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में हुई। बैठक में नीतीश कुमार को चौथी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही उन्हें संगठन में बड़ा पावर दिया गया। नीतीश कुमार को पार्टी के संविधान में आवश्यकता पड़ने पर उचित संशोधन के लिए अधिकृत कर दिया गया। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य की एनडीए सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। बैठक में पहुंचे नीतीश कुमार का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जदयू नेताओं ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। निशांत कुमार ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।

बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार द्वारा लाए गए सात निश्चय पार्ट- 3 की योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। इससे पूर्व सीएम बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने एनडीए सरकार को इसके लिए बधाई दी। कहा कि बिहार के विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से काफी मदद मिल रही है।

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चार प्रस्तावों पर चर्चा

राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चार प्रस्तावों पर विचार हुआ और इसे पारित किया गया। देश के राजनैतिक इतिहास में यह अद्वितीय घटना है कि इतनी सहजता से बिहार में सत्ता का हस्तानांतरण हो गया। राज्य में 20 सालों तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चली लेकिन कहीं कोई एंटी इन्कंबेंसी नहीं दिखी। बैठक में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष पर लग रहे विराम पर प्रसन्नता व्यक्त किया गया। जदयू के एक करोड़ से अधिक सदस्य संख्या पर सभी नेताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की।

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चौथी बार बने राष्ट्रीय अध्यक्ष

नीतीश कुमार इससे पहले तीन बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान थाम चुके हैं। हालांकि, पार्टी के सभी नेता मानते हैं कि जदयू के मालिक नीतीश कुमार ही हैं। ललन सिंह कई बार ऐसा बयान दे चुक हैं। वे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को चौथी बार यह जिम्मेवारी मिली है। पहली बार साल 2016 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने शरद यादव से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चार्ज लिया था। दूसरी बार 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। तीसरी बार दिसम्बर 2023 में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चौथी बार 24 मार्च 2026 को उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया जिसपर आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगा दी गई।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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