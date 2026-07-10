जेडीयू ने छोटू सिंह को पार्टी से निकाला, अशोक चौधरी के करीबी हैं बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव
JDU Expels Chhotu Singh: जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए दल से निकाल दिया है।
JDU Expels Chhotu Singh: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी विरोधी आचरण के आरोप में छोटू सिंह की प्राथमिक सदस्यता को रद्द करते हुए उन्हें छह साल के लिए दल से निष्कासित किया है। छोटू सिंह को राजनीतिक गलियारों में जेडीयू के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी के बहुत ही करीबी नेताओं में गिना जाता है। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के कार्यक्रमों में छोटू सिंह अक्सर फोटो और वीडियो में दिख जाते थे। जदयू में प्रदेश महासचिव रहे छोटू सिंह का नाम उमेश कुशवाहा की नई टीम में कट गया था, जिसको लेकर वो बगावती तेवर दिखा रहे थे।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक छोटू सिंह को कुछ समय से नेतृत्व की तरफ से अनाधिकृत रूप से किसी भी आयोजन में जाने या शामिल होने से मना किया जा रहा था। पार्टी दफ्तर में मंत्रियों की जन सुनवाई में भी उन्हें किसी भी मंत्री के साथ बैठने से रोका गया था। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की नई टीम में जगह नहीं मिलने के कारण पार्टी में कई नेता नाराज हैं। छोटू सिंह भी उनमें शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि छोटू सिंह की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से बहस हो गई थी। यह बवाल जेडीयू के दफ्तर में हुआ या पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पर, इसको लेकर विरोधाभासी बातें चल रही हैं। लेकिन यह बात सामने आई है कि प्रदेश पदाधिकारी नहीं बनाने से नाराज छोटू सिंह ने संजय झा के सामने हंगामा खड़ा कर दिया था। तब से छोटू सिंह पर कड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही थी।
पिछले साल जुलाई में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने छोटू सिंह को बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव बनाया था। छोटू सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में एमएलसी का टिकट नहीं मिलने पर 8 साल पहले राज्य कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष रहे वशिष्ठ नारायण सिंह ने रोक लिया था। उमेश कुशवाहा की नई टीम में 153 नेताओं को जगह मिली है। प्रदेश जदयू टीम में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए गए हैं। 15 प्रकोष्ठ के मुखिया का भी मनोनयन हुआ है। नीरज कुमार समेत 9 प्रवक्ता बनाए गए हैं।
छोटू सिंह के चाचा श्रीकृष्ण सिंह का निधन
पार्टी से निकालने पर छोटू सिंह ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कुछ देर पहले बताया है कि उनके बड़े चाचा का निधन हो गया है। छोटू सिंह ने एएन कॉलेज में विभागाध्यक्ष रहे चाचा श्रीकृष्ण सिंह के दाह संस्कार में शामिल होने की फोटो भी साझा किया है।