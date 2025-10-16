Hindustan Hindi News
Nitish Kumar JDU denied tickets to 7 MLAs including Gopal Mandal 37 fielded again

नीतीश की जेडीयू ने गोपाल मंडल समेत 7 विधायकों का टिकट काटा, 37 फिर से मैदान में

संक्षेप: नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिहार चुनाव में अपने 7 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। वहीं, 37 विधायकों को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। जेडीयू ने एनडीए के तहत अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।

Thu, 16 Oct 2025 10:47 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने गोपाल मंडल समेत 7 विधायकों का टिकट काट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई दो कैंडिडेट लिस्ट में पार्टी ने अपने 37 विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। जदयू ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले, बुधवार को पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की घोषणा की थी।जदयू ने इसके साथ ही अपने कोटे के सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

नीतीश की पार्टी ने अपने जिन 37 विधायकों को टिकट दिया है, इनमें दो दूसरे दलों से आए MLA हैं जबकि एक निर्दलीय है। जदयू ने 13 महिलाओं के साथ-साथ 4 अल्पसंख्यकों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने बसपा छोड़कर आए मंत्री जमा खान को चैनपुर से, राजद छोड़कर आए चेतन आनंद को नवीनगर से और विभा देवी को नवादा से टिकट दिया है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को इस बार जदयू से टिकट मिला है।

ये विधायक हुए बेटिकट-

जेडीयू ने विधायक दिलीप राय, वीणा भारती, अमन भूषण हजारी, अशोक कुमार, गोपाल मंडल, डॉ. संजीव सिंह, राजीव सिंह और सुदर्शन कुमार का टिकट काटा है। गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को दिया गया है। जबकि, सुरसंड से दिलीप राय के स्थान पर नागेंद्र राऊत को और त्रिवेणीगंज से वीणा भारती के स्थान पर सोनम रानी सरदार को टिकट दिया गया है।

जेडीयू ने सिकटा से पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के बेटे समृद्ध वर्मा को टिकट दिया है। 2020 में चुनाव लड़े तीन उम्मीदवार पहले ही जदयू छोड़ चुके हैं। इनमें रूपौली की बीमा भारती शामिल हैं। उनके स्थान पर उपचुनाव में पार्टी ने कलाधर मंडल को उतारा था। उन्हें इस बार फिर टिकट दिया गया है।

इसी तरह लौकहा से पिछली बार चुनाव लड़े लक्ष्मेश्वर राय पार्टी छोड़कर राजद में जा चुके हैं। जबकि, सुरसंड विधायक दिलीप राय भी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। पार्टी ने बेलागंज में भी मनोरमा देवी को उपचुनाव में उतारा था। उन्हें भी फिर से टिकट दिया गया है।

इन विधायकों को फिर से टिकट मिला-

बिजेंद्र प्रसाद यादव, लेशी सिंह, धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह, शालिनी मिश्रा, पंकज मिश्रा, सुधांशु शेखर, मीना कामत, शीला मंडल, अनिरुद्ध प्रसाद यादव, रामविलास कामत, अचमित ऋषिदेव, विजय सिंह निषाद, जयंत राज, मनोज यादव, जमा खान, मनोरमा देवी, दामोदर रावत के अलावा चेतन आनंद, विभा देवी और निर्दलीय सुमित सिंह शामिल हैं।