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नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना कर उनकी बेइज्जती करेंगे, वो पीएम के लायक; बोले तेजस्वी यादव

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग जदयू ने की है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसपर कहा है कि नीतीश कुमार पीएम बनने के योग्य हैं डिप्टी पीएम नहीं। उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाना तो उनकी बेइज्जती होगी। 

नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना कर उनकी बेइज्जती करेंगे, वो पीएम के लायक; बोले तेजस्वी यादव

बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठी है। इन सब के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग इससे पहले राजद और फिर जदयू की तरफ से उठी थी। इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना उनकी बेइज्जती होगी।

पटना में पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से पूछा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है तब इसपर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री के लायक हैं। जिसने उप प्रधानमंत्री बोला है वो तो निचली बात है। उनकी तो बेइज्जती करेंगे उप प्रधानमंत्री बनाकर। वो प्रधानमंत्री के योग्य हैं।

दरअसल केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जिसके बाद सबसे पहले राजद के ही नेता मुकेश रोशन ने नीतीश कुमार को लेकर बहस छेड़ी थी। मुकेश रोशन ने मांग उठाई थी कि नीतीश कुमार को ना सिर्फ केंद्र की राजनीति में भेजना चाहिए बल्कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। राजद का तर्क है कि अगर बिहार का कोई नेता इस पद पर बैठता है तो यह बिहार के लिए गौरव की बात होगी।

इसके बाद एक न्यूज चैनल से साक्षात्कार के दौरान जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायक पंकज मिश्रा ने भी नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग कर दी। पंकज मिश्रा ने तो यह भी दावा किया कि बिहार के लोग भी यहीं चाहते हैं। जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके हैं। इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए। वही उचित सम्मान होगा। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच नीतीश कुमार का नाम उछलने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई है।

बता दें कि नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल, 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 10 अप्रैल को वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी। नीतीश कुमार इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं और जदयू की कमान उन्हीं के हाथ में है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और एमएलसी हैं।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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