नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना कर उनकी बेइज्जती करेंगे, वो पीएम के लायक; बोले तेजस्वी यादव

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग जदयू ने की है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसपर कहा है कि नीतीश कुमार पीएम बनने के योग्य हैं डिप्टी पीएम नहीं। उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाना तो उनकी बेइज्जती होगी।

बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठी है। इन सब के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग इससे पहले राजद और फिर जदयू की तरफ से उठी थी। इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना उनकी बेइज्जती होगी।

पटना में पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से पूछा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है तब इसपर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री के लायक हैं। जिसने उप प्रधानमंत्री बोला है वो तो निचली बात है। उनकी तो बेइज्जती करेंगे उप प्रधानमंत्री बनाकर। वो प्रधानमंत्री के योग्य हैं।

दरअसल केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जिसके बाद सबसे पहले राजद के ही नेता मुकेश रोशन ने नीतीश कुमार को लेकर बहस छेड़ी थी। मुकेश रोशन ने मांग उठाई थी कि नीतीश कुमार को ना सिर्फ केंद्र की राजनीति में भेजना चाहिए बल्कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। राजद का तर्क है कि अगर बिहार का कोई नेता इस पद पर बैठता है तो यह बिहार के लिए गौरव की बात होगी।

इसके बाद एक न्यूज चैनल से साक्षात्कार के दौरान जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायक पंकज मिश्रा ने भी नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग कर दी। पंकज मिश्रा ने तो यह भी दावा किया कि बिहार के लोग भी यहीं चाहते हैं। जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके हैं। इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए। वही उचित सम्मान होगा। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच नीतीश कुमार का नाम उछलने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई है।