नीतीश कुमार खुश हैं, NDA के लिए प्रचार करेंगे; जेडीयू के संजय झा ने अटकलों को खारिज किया

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सभी तरह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कौन किस सीट पर लड़ेगा यह आज शाम तक फाइनल हो जाएगा।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 11:50 AM
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने मंगलवार सुबह कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं, चुनावी मैदान के लिए तैयार हैं। वे एनडीए के लिए चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से वे संपर्क में हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं से बात हो रही है। जो कुछ भी तय हो रहा है, उनसे बात करके तय हो रहा है।

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा, “रात से कुछ लोग हव्वा (अफवाह) उड़ा रहे हैं। एनडीए एकजुट है। एनडीए ने बिहार के विकास का जो मॉमेंटम पकड़ा हुआ है, वो बाधित नहीं होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह चुनाव होगा।”

संजय झा ने दावा किया कि एनडीए में कौन किस सीट पर लड़ेगा, इसका फैसला भी मंगलवार शाम तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में पांचों दल समझदार हैं और समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने सीटों का बंटवारा किया था। हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं।

बता दें कि एनडीए में हुए सीट बंटवारे के तहत नीतीश की जेडीयू, भाजपा के बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि, ये सीटें कौन-सी होंगी और इन पर कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर अभी मंथन चल रहा है। जदयू और भाजपा के अलावा एनडीए में चिराग पासवान की लोजपा-आर 29 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम एवं जीतनराम मांझी की हम 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।