नीतीश ने पूछा, कितने बजे आते हैं मंत्रीजी... जेडीयू वालों के काम पर चौकस निगाह रख रहे हैं पूर्व सीएम
नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे जहां मंत्रियों के जनसुनवाई कार्यक्रम का जायजा लिया। डिप्टी सीएम विजय चौधरी को एक एक चीज बताने का निर्देश दिया।
Nitish Kumar News: आपके मंत्रीजी लोगों की समस्या सुनने कितने बजे आते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रभारी प्रो. नवीन आर्य चंद्रवंशी से पूछा। चन्द्रवंशी ने तत्काल बताया, ‘...जी, 11.30 बजे।
सब समय पर ही आते हैं।’ फिर नीतीश ने पूछा... लोगों की समस्या ठीक से सुनी जा रही है। कोई परेशानी तो नहीं...। चन्द्रवंशी ने जवाब दिया...जी, सब ठीक है।’ नीतीश कुमार ने कहा- चलिए ठीक है...सब ठीक से होते रहे, देखते रहिए। कोई व्यक्ति निराश न हो। सबकी बातें सुनी जानी चाहिए।’
नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक जदयू दफ्तर पहुंचे। उन्होंने जदयू दफ्तर में रोजाना आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम का जायजा लिया। वे जनसुनवाई कार्यक्रम प्रारंभ होने से आधे घंटे पहले ही वहां पहुंचे और फिर सबसे मुलाकात भी की। उन्होंने वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों से भी मुलाकात की। फिर जनसुनवाई कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम प्रभारी प्रो. नवीन आर्य चंद्रवंशी से विस्तृत फीडबैक लिया। उन्होंने जनसुनवाई में शामिल होने वाले मंत्रियों को खोजा भी। थोड़ी ही देर में सभी मंत्री वहां पहुंच गए। इसके पहले नीतीश कुमार के आगमन को लेकर कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। उनकी एक झलक पाने और उनसे बात करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे।
कार्यकर्ताओं की बात सुन मुझे बताइए विजय बाबू
इसके पहले नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। इनमें बड़ी संख्या में विधान परिषद चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार मौजूद थे। नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि वे सारे कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उन्हें विस्तृत फीडबैक दें। सबकी बात उन्हें बताएं। पूर्व सीएम ने विजय कुमार चौधरी को उनके आवास पर आने और एक-एक चीज बताने का निर्देश भी दिया।
नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम का पद छोड़ने का ऐलान किया था तब जदयू के कार्यकर्ताओं ने भारी बवाल किया। पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर वर्कर सड़कों पर उतर आए और नीतीश कुमार से बिहार नहीं छोड़ने की मांग की। तब उनकी ओर से कहा गया कि राज्यसभा भले ही चले जाएं पर बिहार में ही अधिक समय देंगे। बिहार के विकास के लिए जो योजनाएंं शुरू कर दिए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। बिहार के विभिन्न जिलों में भ्रमण करेंगे। नीतीश कुमार अपने वादे पर खड़े उतर रहे हैं। वे राज्य में चल रहीं विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए भी अक्सर पहुंच जाते हैं।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें