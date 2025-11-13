Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar himself will bless Tejashwi Yadav on 18 November says RJD on Tiger Zinda Hai poster
18 नवंबर को खुद नीतीश देंगे तेजस्वी यादव को आशीर्वाद, ‘टाइगर जिंदा है’ पोस्टर पर बोली RJD

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले जेडीयू के टाइगर जिंदा है पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी ने कहा कि 18 नवंबर को नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे। 

Thu, 13 Nov 2025 04:38 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से एक दिन पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ 'टाइगर जिंदा है' के पोस्टर लगने से सियासी पारा गर्मा गया है। अब इस पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि 18 नवंबर को नीतीश खुद तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने वाले हैं। बता दें कि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद 18 तारीख को महागठबंधन सरकार का शपथग्रहण होगा।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। जेडीयू के 'टाइगर जिंदा है' पोस्टर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि वो (नीतीश कुमार) जिंदा रहें? मतलब, इस तरह की बातें करते हैं? लेकिन मैं बता रहा हूं कि 18 तारीख को वो (नीतीश) स्वयं तेजस्वी को आशीर्वाद देने वाले हैं।"

आरजेडी के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल, एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने के अनुमान से भाजपा और जदयू के नेताओं का जोश हाई है। दूसरी तरफ, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य नेता एग्जिट पोल को नकारते हुए महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें शुक्रवार को आने वाले बिहार चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई हैं।

'टाइगर जिंदा है' के जवाब में 'अलविदा चाचा' पोस्टर

रिजल्ट से एक दिन पहले पटना में सियासी पोस्टरबाजी का दौर चरम पर है। जेडीयू दफ्तर के बाहर बुधवार को नीतीश कुमार के फोटो के साथ टाइगर जिंदा है लिखा हुआ पोस्टर लगाया गया। वहीं, इसके जवाब में आरजेडी कार्यालय के सामने भी समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने एनडीए की हार का दावा करते हुए 'अलविदा चाचा' का पोस्टर लगाया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
