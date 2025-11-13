18 नवंबर को खुद नीतीश देंगे तेजस्वी यादव को आशीर्वाद, ‘टाइगर जिंदा है’ पोस्टर पर बोली RJD

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले जेडीयू के टाइगर जिंदा है पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी ने कहा कि 18 नवंबर को नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से एक दिन पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ 'टाइगर जिंदा है' के पोस्टर लगने से सियासी पारा गर्मा गया है। अब इस पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि 18 नवंबर को नीतीश खुद तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने वाले हैं। बता दें कि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद 18 तारीख को महागठबंधन सरकार का शपथग्रहण होगा।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। जेडीयू के 'टाइगर जिंदा है' पोस्टर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि वो (नीतीश कुमार) जिंदा रहें? मतलब, इस तरह की बातें करते हैं? लेकिन मैं बता रहा हूं कि 18 तारीख को वो (नीतीश) स्वयं तेजस्वी को आशीर्वाद देने वाले हैं।"

आरजेडी के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल, एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने के अनुमान से भाजपा और जदयू के नेताओं का जोश हाई है। दूसरी तरफ, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य नेता एग्जिट पोल को नकारते हुए महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें शुक्रवार को आने वाले बिहार चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई हैं।