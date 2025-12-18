Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar Hijab Vivad AIMIM Protest in Ahmedabad
दाढ़ी, टोपी के बाद हिजाब! नीतीश के खिलाफ मुसलमान औरतों का गुस्सा
संक्षेप:
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध की आग अब गुजरात तक पहुँच गई है। अहमदाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने नीतीश कुमार के हालिया बयानों और राजनीतिक रुख पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई।
Dec 18, 2025
