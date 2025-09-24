बिहार में मजदूरों पर नीतीश सरकार मेहरबान, न्यूनतम मजदूरी बढ़ी; जानें नई दरें

बिहार में न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा दी गई है। नई दरों के मुताबिक अब अतिकुशल कामगारों को 660 रुपये, कुशल को 541 रुपये, अर्धकुशल को 444 रुपये तथा और अकुशल मजदूरों को 428 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। एक अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी होगा।