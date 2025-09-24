Hindi NewsBihar Newsnitish kumar government increased Minimum Wage for labours in bihar
बिहार में मजदूरों पर नीतीश सरकार मेहरबान, न्यूनतम मजदूरी बढ़ी; जानें नई दरें
कुशल श्रमिकों को 541 रुपये, अर्धकुशल को 444 रुपये तथा और अकुशल मजदूरों को 428 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। एक अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी होगा।
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाWed, 24 Sep 2025 01:55 PM
बिहार में न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा दी गई है। नई दरों के मुताबिक अब अतिकुशल कामगारों को 660 रुपये, कुशल को 541 रुपये, अर्धकुशल को 444 रुपये तथा और अकुशल मजदूरों को 428 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। एक अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी होगा।
