Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsnitish kumar government announced to give 52 lakh uniforms and also new employment
बिहार के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म, रोजगार का भी इतंजाम; नीतीश सरकार का ऐलान

बिहार के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म, रोजगार का भी इतंजाम; नीतीश सरकार का ऐलान

संक्षेप:

बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के करीब 52 लाख बच्चों को जीविका के माध्यम से साल में दो पोशाक उपलब्ध कराने की सहमति दी है।

Jan 18, 2026 04:03 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म देने और साथ ही साथ इसी के जरिए नए रोजगार देने का प्लान बनाया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के 52 लाख बच्चों को मार्च ,2026 तक पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका के माध्यम से सरकारी स्कूलों के कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पोशाक तैयार किये जाने के लिए शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रोजगार सृजन की दिशा में पहल करना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

श्रवण कुमार रविवार को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान के सभागार में आयोजित पोशाक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के करीब 52 लाख बच्चों को जीविका के माध्यम से साल में दो पोशाक उपलब्ध कराने की सहमति दी है।

ये भी पढ़ें:मरने से पहले NEET छात्रा ने मां को क्या बताया, पैसे का ऑफर; पुलिस पर भी आरोप

आगामी जून - जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2026 -27 शैक्षणिक सत्र के बच्चों के लिए भी पोशाक उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं समाज कल्याण विभाग की सचिव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में 15 बच्चों को पोशाक वितरण कर इस योजना की शुरुआत की गई।

ये भी पढ़ें:पटना के बाद बिहार में एक और छात्रा से दुष्कर्म, बीच सड़क से उठा ले गए 4 हैवान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।