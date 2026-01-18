बिहार के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म, रोजगार का भी इतंजाम; नीतीश सरकार का ऐलान
बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के करीब 52 लाख बच्चों को जीविका के माध्यम से साल में दो पोशाक उपलब्ध कराने की सहमति दी है।
बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म देने और साथ ही साथ इसी के जरिए नए रोजगार देने का प्लान बनाया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के 52 लाख बच्चों को मार्च ,2026 तक पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका के माध्यम से सरकारी स्कूलों के कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पोशाक तैयार किये जाने के लिए शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रोजगार सृजन की दिशा में पहल करना है।
श्रवण कुमार रविवार को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान के सभागार में आयोजित पोशाक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के करीब 52 लाख बच्चों को जीविका के माध्यम से साल में दो पोशाक उपलब्ध कराने की सहमति दी है।
आगामी जून - जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2026 -27 शैक्षणिक सत्र के बच्चों के लिए भी पोशाक उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं समाज कल्याण विभाग की सचिव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में 15 बच्चों को पोशाक वितरण कर इस योजना की शुरुआत की गई।