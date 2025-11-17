नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज

संक्षेप: कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर विधिवत राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारी की गई है।

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। इस बीच आज नीतीश कुमार आज राजभवन गए और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कौ सौंप दिया है। इससे पहले राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को औपचारिक बैठक हुई। यह मौजूदा नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक थी। इसमें मंत्रिपरिषद भंग करने की सिफारिश की गई है।

अंतिम कैबिनेट बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार पटना स्थित पुराना सचिवालय पहुंचे थे। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर विधिवत राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारी की गई है।

17वीं विधानसभा के भंग होने के बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। नीतीश कुमार अब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार अपने पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक कर सकते हैं। कल यानी मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हो सकती है और शाम तक नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन जा सकते हैं

नई सरकार के गठन तक नीतीश कुमार ही कार्यवाहक सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते रहेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार विजय चौधरी और सम्राट चौधरी के साथ निकले थे। इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल थे।

नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी राजभवन पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक राज्यपाल से इन नेताओं की मुलाकात हुई है। जिसके बाद अपना इस्तीफा गवर्नर कौ सौंप कर नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकल गए।

कैबिनेट की बैठक में तीन प्रस्ताव हुए पास जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। पहले प्रस्ताव के तहत वर्तमान विधानसभा 19 नवंबर के प्रभाव से विद्यटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा महामहिम को अनुशंसा दे दिया गया है।

दूसरा प्रस्ताव - पूरे कार्यकाल में बिहार के पदाधिकारियों-कर्मियें ने जो सकारात्मक सहयोग दिय। सरकार की नीतियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया, मुख्य सचिव के साथ तमाम कर्मियों के सेवा की सराहना की गयी।