बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर बोले नीतीश कुमार, मोदी जी को नमन
संक्षेप: नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।
बिहार में प्रचंड जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कुछ महीनों को छोड़कर 2005 से लगातार बिहार में सीएम की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार ने बंपर जीत के बाद जनता और गठबंधन सहयोगियों का आभार जताया है। उन्होंने पीएम मोदी को उनके सहयोग के लिए नमन किया।
नीतीश कुमार ने सबसे पहले जनता का आभार जताते हुए कहा, ‘बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।’
इसके बाद पीएम मोदी और गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद।' उन्होंने आगे लिखा कि एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए गठबंधन के सभी साथियों- चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेन्द्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद एवं आभार।
नीतीश कुमार ने बिहार को सबसे ज्यादा विकसित बनाने का वादा किया। उन्होंने लिखा, ‘आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।’ बिहार चुनाव में जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार की पार्टी शाम साढ़े छह बजे तक नतीजों/रुझानों में 83 सीटें हासिल कर चुकी है। 2020 में जेडीयू तीसरे स्थान पर रही थी। एनडीए 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है तो महागठबंधन 40 से कम पर सिमट सकता है।