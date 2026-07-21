राज्यसभा में नीतीश कुमार का पहला दिन कैसा रहा? उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से भी मिले जेडीयू अध्यक्ष
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मंगलवार को पहली बार राज्यसभा सांसद बनकर संसद के उच्च सदन में पहुंचे। पहले दिन उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात भी की।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मंगलवार को पहली बार बतौर राज्यसभा सांसद बनकर संसद के उच्च सदन में पहुंचे। उन्होंने नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लिया। पहले दिन उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के साथ मुलाकात की। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। बता दें कि नीतीश कुमार मार्च 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केंद्रीय राजनीति में लौटने के लिए राज्यसभा सांसद बन गए थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं, पहली बार राज्यसभा सांसद पहुंचे नीतीश का जेडीयू और एनडीए के सदस्यों ने भी अभिनंदन किया। नीतीश के संसद में आने से जेडीयू के सांसदों का उत्साह भी बढ़ गया है।
आज नहीं चल पाई राज्यसभा, तीन बार स्थगित हुई कार्यवाही
मॉनसून सत्र के दौरान मंगलवार को संसद की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीट पेपर लीक, दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज समेत अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
फिर 12 बजे भी जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। फिर राज्यसभा को दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर लंच के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की गई, तो एक बार फिर हंगामे के चलते राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को राज्यसभा में कुछ खास चर्चा और कामकाज नहीं हो पाया।
संसद चलने तक दिल्ली में ही रहेंगे नीतीश कुमार
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीते शुक्रवार को नई दिल्ली के 7 सुनहरी बाग रोड स्थित नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश किया था। इस दौरान जेडीयू समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे थे। इसके बाद वह वापस पटना चले गए। सोमवार को नीतीश अपने बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जन्मदिन के मौके पर उनके साथ रहे। इस कारण मॉनसून सत्र के पहले दिन नीतीश सदन नहीं जा सके।
जेडीयू अध्यक्ष वापस पटना से दिल्ली पहुंच गए और मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि संसद का मॉनसून सत्र चलने तक नीतीश राष्ट्रीय राजधानी में ही रहेंगे। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 13 अगस्त तक चलेगा।
करीब दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे नीतीश कुमार ने मार्च 2026 में राज्यसभा जाने का ऐलान किया था। उनकी चारों सदनों के सदस्य रहने की इच्छा थी। वह लोकसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए राज्यसभा सांसद बनकर वह केंद्रीय राजनीति में लौट गए।
नीतीश ने मार्च में राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद 10 अप्रैल को सांसद के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को पहली बार बीजेपी का सीएम मिला।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।