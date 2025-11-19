नीतीश चुने गए NDA विधायक दल के नेता; थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे, कल लेंगे शपथ
संक्षेप: एनडीए की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। इसके बाद थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने नीतीश के पक्ष में समर्थन पत्र सौंपा
बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। बुधवार को नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुनाव गया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। अब वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। इससे पहले नीतीश कुमार को जदयू के विधायक दल का नेता चुना गया था। वहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया था।
बुधवार को सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर दिनभर राजनीतिक गतिविधि जारी रहीं। आपको बता दें 20 नवबंर को गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में शपथग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्रियों का भी शपथग्रहण होगा। इस मौके पर एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़ी संख्या में केन्द्रीय मंत्री समेत मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मंगलवार की शाम गांधी मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ वरीय अधिकारी मौजूद थे। सरकार इस शपथग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाना चाहती है।
इससे पहले मंगलवार को इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मौजूदा मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक हुई थी। जिसमें तीन प्रस्तावों पर मुहर लगी। वर्तमान विधानसभा 19 नवंबर के प्रभाव से विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है। दूसरे प्रस्ताव में कैबिनेट द्वारा पूरे कार्यकाल में बिहार के पदाधिकारियों, कर्मियों के सकारात्मक सहयोग, सरकार की नीतियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए मुख्य सचिव के साथ तमाम कर्मियों की सेवा की सराहना की गयी। तीसरे प्रस्ताव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिली भारी सफलता और प्रचंड जनादेश के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया गया।