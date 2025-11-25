नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संभाला कार्यभार; शिक्षकों की भर्ती को बताया प्राथमिकता

संक्षेप: नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होने कहा कि शिक्षक समेत तमाम रिक्त पदों पर प्राथमिकता से नियुक्ति की जाएगी।

नीतीश कुमार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार ने मंगलवार को विभाग का कार्यभार संभाल लिया। शिक्षा सचिव दिनेश कुमार ने गुलदस्ता देकर मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक समेत तमाम रिक्त पदों पर प्राथमिकता से नियुक्ति की जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुये विभिन्न कोटि के शिक्षकों की वरीयता निर्धारित कर दी है।

शिक्षा विभाग के अनुसार,माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यदि प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक तैनात हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों से अधिक वरीयता मिलेगी। इसी प्रकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक को अन्य सभी शिक्षकों से वरीय माना जाएगा। साथ ही अगर किसी विद्यालय में प्रमंडलीय संवर्ग का सहायक शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो वहां शिक्षकों की वरीयता तय करने के लिये नियुक्ति नियमावली में दिये गये मानकों का पालन किया जायेगा।

बिहार विधानसभा चुनाव में भोरे विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर सुनील कुमार ने जीत दर्ज की। उन्होने भाकपा माले के धनंजय को 16 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है। सुनील कुमार को एक लाख से ज्यादा वोट मिले। वे दूसरी बार नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बने हैं।