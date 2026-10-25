नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट एशिया में नंबर वन, बिहार म्यूजियम दुनिया का नौवां बेस्ट संग्रहालय बना

बिहार म्यूजियम को साल 2026 में दुनिया के सौ बेहतरीन संग्रहालयों में नौवां स्थान दिया गया है। एशिया में बिहार संग्रहालय नम्बर वन बन गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है।

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बिहार म्यूजियम,पटना को वर्ष 2026 में विश्व के सौ बेहतरीन संग्रहालयों की सूची में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार संग्रहालय को दुनिया में 9वां स्थान और एशिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसन्नता जाहिर की है। रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार के गौरवशाली इतिहास, कला और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार म्यूजियम में प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों और लोककला से जुड़ी अनमोल धरोहरों का संग्रह है। यह संग्रहालय बिहार के अतीत को नई पीढ़ी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजियम के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सम्राट चौधरी ने इसकी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से यह म्यूजियम बिहार को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यहां आए तो करीब डेढ़ घंटे तक रुके और इसे विश्वस्तरीय बताया।

राजधानी पटना स्थित बिहार म्यूजियम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना है। बिहार की प्राचीन संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और धरोहर को अंतरराष्ट्रीय फलक पर लाने के मकसद उन्होंने बिहार संग्रहालय का सपना देखा और उसे साकार भी किया। जुलाई 2011 में बिहार सरकार ने इस संग्रहालय के निर्माण के लिए कनाडा कि कंसल्टेंसी लॉर्ड कल्चरल रिसोर्स के साथ समझौता किया। जून 2013 में इसका शिलान्यास किया गया जब नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री थे। इसी साल जुलाई में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई जिसकी देखरेख वे खुद करते रहे।