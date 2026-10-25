नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट एशिया में नंबर वन, बिहार म्यूजियम दुनिया का नौवां बेस्ट संग्रहालय बना
बिहार म्यूजियम को साल 2026 में दुनिया के सौ बेहतरीन संग्रहालयों में नौवां स्थान दिया गया है। एशिया में बिहार संग्रहालय नम्बर वन बन गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बिहार म्यूजियम,पटना को वर्ष 2026 में विश्व के सौ बेहतरीन संग्रहालयों की सूची में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार संग्रहालय को दुनिया में 9वां स्थान और एशिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसन्नता जाहिर की है। रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार के गौरवशाली इतिहास, कला और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार म्यूजियम में प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों और लोककला से जुड़ी अनमोल धरोहरों का संग्रह है। यह संग्रहालय बिहार के अतीत को नई पीढ़ी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजियम के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सम्राट चौधरी ने इसकी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से यह म्यूजियम बिहार को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यहां आए तो करीब डेढ़ घंटे तक रुके और इसे विश्वस्तरीय बताया।
राजधानी पटना स्थित बिहार म्यूजियम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना है। बिहार की प्राचीन संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और धरोहर को अंतरराष्ट्रीय फलक पर लाने के मकसद उन्होंने बिहार संग्रहालय का सपना देखा और उसे साकार भी किया। जुलाई 2011 में बिहार सरकार ने इस संग्रहालय के निर्माण के लिए कनाडा कि कंसल्टेंसी लॉर्ड कल्चरल रिसोर्स के साथ समझौता किया। जून 2013 में इसका शिलान्यास किया गया जब नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री थे। इसी साल जुलाई में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई जिसकी देखरेख वे खुद करते रहे।
दो साल बाद 2015 में इसका एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार 8 अगस्त 2015 को किया। लेकिन, बिहार संग्रहालय का विस्तार का काम चलता रहा और फाइनली 2017 में इसे पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस संग्रहालय को बिहार के गौरव के रूप में देखा जाता है। नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने का निर्णय लिया। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल से से जोड़ने की परियोजना की शुरुआत भी उन्होंने की। 3 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। बिहार म्यूजियम की वर्ल्ड रैंकिंग से प्रदेश में खुशी की लहर है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें