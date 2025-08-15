चुनावी साल में युवाओं को नीतीश का डबल गिफ्ट; नौकरी की परीक्षाओं की फीस मात्र 100, मेन्स में माफ

सीएम ने बताया कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं।

चुनावी वर्ष के स्वाधीनता दिवस के अवसर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को डबल गिफ्ट दिया है। राज्य की ओर से आयोजित नौकरी वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क घटाकर मात्र एक सौ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मेन्स एग्जाम में शुल्क माफ कर दिया गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीएम ने बताया कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा।

राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अपने भाषण में सीएम ने कहा कि अगले पांच सालों मे एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य पर काम किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। सरकार युवाओं को लेकर काफी संवेदनशील है। उनकी पढ़ाई से कमाई तक का इंतजाम सरकार कर रही है।