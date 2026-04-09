Nitish Kumar LIVE: नीतीश दिल्ली पहुंचे, सम्राट ने भी पकड़ी फ्लाइट; बिहार में 13 अप्रैल बाद नई सरकार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

Bihar CM Nitish Kumar LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में कल उनका शपथ ग्रहण होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उन्हें संसद में दोपहर सवा 12 बजे शपथ दिलाएंगे। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी दिल्ली गए। झा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि 13 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा। वहीं, नीतीश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। दूसरी ओर, नीतीश के बाद बिहार में नए सीएम पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी कल अहम बैठक बुलाई है। यह मीटिंग दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत अन्य सभी वरीय नेता मौजूद रहने वाले हैं। सम्राट चौधरी भी पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं।

9 Apr 2026, 04:06:13 PM IST Nitish Kumar LIVE: विजय सिन्हा भी दिल्ली गए, भाजपा की बैठक में शामिल होंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कल दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक बुलाई गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार भाजपा के वरीय नेता मौजूद रहेंगे। इसमें नीतीश के बाद नई सरकार का मुखिया कौन होगा, इस पर सहमति बन सकती है।

9 Apr 2026, 03:42:25 PM IST Nitish Kumar LIVE: 13 अप्रैल को हो सकती है नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद वापस पटना लौटेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। इस बैठक में जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। संभवतया इसके बाद नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

9 Apr 2026, 03:25:36 PM IST Nitish Kumar LIVE: सम्राट चौधरी भी दिल्ली जा रहे, कल भाजपा की अहम बैठक Nitish Kumar LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन से पहले दिल्ली के सियासी गलियारे में पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में कल भाजपा की अहम बैठक है। इसमें नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। बिहार भाजपा के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व उनसे चर्चा करेगा।

9 Apr 2026, 03:21:20 PM IST Nitish Kumar LIVE: दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, मीडिया से बनाई दूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। मीडिया के सवालों से उन्होंने दूरी बनाए रखी। एयरपोर्ट से उनके साथ जेडीयू नेता संजय झा, ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर वहां से निकले। नीतीश ने एयरपोर्ट पर पहुंचे जेडीयू नेताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

9 Apr 2026, 03:05:35 PM IST Nitish Kumar LIVE: उपराष्ट्रपति कल सवा 12 बजे नीतीश को दिलाएंगे राज्यसभा सांसद की शपथ नीतीश कुमार का राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कल दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर होगा। संसद में उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। नीतीश के साथ दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में नई सरकार का गठन 13 अप्रैल के बाद किया जाएगा।

9 Apr 2026, 02:52:33 PM IST Nitish Kumar Live: विजय चौधरी बोले- पहले सीएम का इस्तीफा होगा, तब नई सरकार पर बात होगी Nitish Kumar Live: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाने से प पहले पटना में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वह सीएम के साथ उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन पर चर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी पुरानी ही सरकार है। नीतीश पहले राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे, फिर वे इस्तीफा देंगे, तब नई सरकार पर बात होगी।