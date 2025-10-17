नीतीश फिर सीएम? शाह, गडकरी के बयान पर जेडीयू का रिएक्शन आया, नीरज ने लालू परिवार को लपेटा

संक्षेप: Bihar Chunav: नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्टता के साथ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने सीएम के चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नीतीश कुमार जनता की आवाज हैं।

Bihar Election: एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। चुनाव बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के सीएम बनेंगे या नहीं इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि चुनाव के बाद प्रक्रिया के तहत सीएम का चुनाव होगा। इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरे लालू परिवार को लेपेटे में ले लिया है।

वीडियो बयान जारी कर नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्टता के साथ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने सीएम के चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नीतीश कुमार जनता की आवाज हैं और 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे गठबंधन में कोई संशय इस पर नहीं है। यहां तो करार है, कोई दरार नहीं है। लेकिनस परेशनी विपक्षी दलों में है। लालू जी का पूरा कुनबा ही उलझ गया है। कोई दादी का फोटो लेकर जा रहा है, कोई मम्मी-पापा को लेकर जा रहा है, कोई सिंगापुर से संदेश दे रहा है। बिहार में तय है- 25 से 30, फिर से एनडीए के नीतीश।

नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में सभी तबकों में नीतीश कुमार के प्रति खास आकर्षण है। उनके नाम पर और काम पर कोई विवाद नहीं है। लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। गृह मंत्री भी उन्हें देश के शीर्षस्थ नेताओं में शामिल बताते हैं। हम पताका फहराएंगे। 14 नवंबर को ट्वीटर बबुआ(तेजस्वी यादव) को मातम का चॉकलेट भेज देंगे।