Nitish Kumar CM again JDU reacts to Shah Gadkari comments Neeraj attacks Lalu family
नीतीश फिर सीएम? शाह, गडकरी के बयान पर जेडीयू का रिएक्शन आया, नीरज ने लालू परिवार को लपेटा

संक्षेप: Bihar Chunav: नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्टता के साथ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने सीएम के चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नीतीश कुमार जनता की आवाज हैं।

Fri, 17 Oct 2025 01:06 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election: एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। चुनाव बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के सीएम बनेंगे या नहीं इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि चुनाव के बाद प्रक्रिया के तहत सीएम का चुनाव होगा। इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरे लालू परिवार को लेपेटे में ले लिया है।

वीडियो बयान जारी कर नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्टता के साथ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने सीएम के चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नीतीश कुमार जनता की आवाज हैं और 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे गठबंधन में कोई संशय इस पर नहीं है। यहां तो करार है, कोई दरार नहीं है। लेकिनस परेशनी विपक्षी दलों में है। लालू जी का पूरा कुनबा ही उलझ गया है। कोई दादी का फोटो लेकर जा रहा है, कोई मम्मी-पापा को लेकर जा रहा है, कोई सिंगापुर से संदेश दे रहा है। बिहार में तय है- 25 से 30, फिर से एनडीए के नीतीश।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में सभी तबकों में नीतीश कुमार के प्रति खास आकर्षण है। उनके नाम पर और काम पर कोई विवाद नहीं है। लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। गृह मंत्री भी उन्हें देश के शीर्षस्थ नेताओं में शामिल बताते हैं। हम पताका फहराएंगे। 14 नवंबर को ट्वीटर बबुआ(तेजस्वी यादव) को मातम का चॉकलेट भेज देंगे।

बता दें कि इंडिया टूडे के कार्यक्रम में अमित शाह से जब पूछा गया कि नीतीश कुमार अगले सीएम बनेंगे तो अमित शाह ने कहा कि मैं यह तय करने वाला कौन होता हूं। चुनाव के बाद सभी गठबंधन के साथी साथ-साथ बैठेंगे और नेता का चुनाव कर लेंगे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
