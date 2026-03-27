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सितंबर तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं नीतीश कुमार, 30 मार्च तक MLC पद से इस्तीफा जरूरी

Mar 27, 2026 05:01 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। हालांकि, राज्यसभा जाने के लिए उन्हें बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी। 30 मार्च तक एमएलसी पद से इस्तीफा जरूरी है।

सितंबर तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं नीतीश कुमार, 30 मार्च तक MLC पद से इस्तीफा जरूरी

राज्यसभा चुनाव जीत चुके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सितंबर 2026 (अगले 6 महीने) तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि, राज्यसभा सांसद बनने के लिए उन्हें आगामी 30 मार्च तक एमएलसी पद से इस्तीफा देना जरूरी होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति बगैर किसी सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। इस समयसीमा के अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा।

एमएलसी पद छोड़ना जरूरी

पटना में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि किसी सदन का सदस्य यदि दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे नियमानुसार 14 दिनों में किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। लिहाजा, उन्हें 30 मार्च तक इस्तीफा देना होगा।

नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू से बिहार विधान परिषद में एमएलसी हैं। जबकि नितिन नवीन पटना की बांकीपुर से सीट से भाजपा के विधायक हैं। दोनों ही नेताओं ने बीते 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी।

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30 मार्च तक आ जाएगा नीतीश का पहला इस्तीफा

विधानसभा स्पीकर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि निश्चित समय सीमा के अंदर दोनों नेताओं का इस्तीफा आएगा। नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे, जबकि नितिन नवीन विधायकी छोड़ेंगे। इसके बाद अप्रैल महीने में दोनों का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। राज्यसभा में शपथ लेकर वे नई पारी की शुरुआत करेंगे।

सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार?

राज्यसभा जाने का फैसला कर चुके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ेंगे। हालांकि, यह अभी तय नहीं हुआ है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे। 30 मार्च तक एमएलसी पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद भी वे सीएम पद पर बने रह सकते हैं। नियमों के अनुसार, उनके पास 6 महीने तक का समय रहेगा।

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हालांकि, एनडीए सूत्रों के अनुसार नीतीश राज्यसभा में कार्यकाल शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह तक बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। चर्चा है कि अगला सीएम भाजपा से हो सकता है। नीतीश के बाद बिहार की सत्ता का मुखिया कौन होगा, इसका फैसला अभी एनडीए के अंदर नहीं हुआ है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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