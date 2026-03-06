Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नीतीश कुमार ने शाम में बुला ली जेडीयू की बड़ी बैठक, अब क्या होने वाला है?

Mar 06, 2026 03:20 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Nitish Kumar News: राज्यसभा जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम पटना में जेडीयू के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और बड़े नेताओं की एक बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के फैसले का उनके समर्थक अभी तक विरोध कर रहे हैं।

नीतीश कुमार ने शाम में बुला ली जेडीयू की बड़ी बैठक, अब क्या होने वाला है?

बिहार की राजनीति में होली के बाद नया रंग चढ़ रहा है। दो दशक से राज्य सरकार चला रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की नई सरकार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का मुख्यमंत्री आ रहा है। होली के मौसम में सरप्राइज दे चुके नीतीश ने अब शुक्रवार की शाम 5 बजे सीएम आवास पर अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और सारे बड़े नेताओं की बैठक बुला ली है। शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन और भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगली सरकार का रोडमैप बन चुका है, ऐसे में इस बैठक में कोई बड़ी बात या चौंकाने वाली चीज होने की संभावना नहीं है।

नीतीश के बाद पार्टी के विधायक दल का नेता कौन होगा, ये एक मसला है, जिसका फैसला नीतीश और उनकी पार्टी को आज नहीं तो कल लेना होगा। एनडीए की अगली सरकार में जेडीयू विधायक दल का नेता डिप्टी सीएम का पद संभाल सकता है। नीतीश बड़े फैसलों के पहले या बाद में जेडीयू के नेताओं के साथ इस तरह की मीटिंग करते रहे हैं। इस तरह की बैठकों में नीतीश अपने निर्णय की भूमिका और वजह पर अपनी बात रखते हैं और उस फैसले के असर को लेकर पार्टी के नेताओं की बात सुनते हैं।

जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार हुई थी, तब जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले भी नीतीश ने पार्टी नेताओं के साथ ऐसी ही चर्चा की थी। उस बैठक में जदयू के कुछ नेताओं ने नीतीश के पद छोड़ने और मांझी को बागडोर सौंपने का विरोध किया था तो उन्होंने सबको यह कहकर भरोसा दिया था- ‘मैं यहीं हूं।’

माना जा रहा है कि आज की बैठक में नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने और राज्यसभा सांसद बनने के अपने फैसले की भूमिका और वजह बताएंगे और समझाएंगे कि ये निर्णय कैसे जदयू के भविष्य के लिए अच्छा है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक पारी की 5 मार्च को शुरुआत की जो घोषणा मंत्री जमा खान ने की थी, वो नहीं हो पाई। निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने का इंतजार जारी है। संभव है कि इस बैठक में नीतीश पार्टी के नेताओं को निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर अपने मन में चल रही उहापोह साझा करें या अगर फैसला ले चुके हैं तो उसकी घोषणा कर दें।

क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये नीतीश को ही पता होगा। जेडीयू की बैठक के बाद अंदर रहे नेताओं के बयान से कुछ पता चले, यही संभावना है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar Bihar CM Nitish Kumar Bihar CM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।