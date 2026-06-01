नीतीश कुमार ने बुलाई 21 जून को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक, क्या है इस बार का एजेंडा?

21 जून को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में जदयू की बैठक बुलाई गयी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद के सदस्य मौजूद रहेंगे।

जनता दल यूनाइटेड(जदयू) रे राष्ट्रीय परिषद की बैठक 21 जून को होगी। इसमें नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के फैसले पर मुहर लगेगी। नीतीश कुमार इसी साल 25 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने यह जानकारी दी। बैठक में संगठन को मजबूत करने और जदयू के पॉलिटिकल एजेडे को जन जन तक ले जाने की नीतियों पर भी चर्चा होगी।

सोमवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से से बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि कहा कि पार्टी की बैठक 21 जून को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित की जाएगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य नीतीश कुमार के निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मुहर लगाना है।

उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी संगठन के सुदृढ़ीकरण, भावी राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीति, सदस्यता विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा जनहित के विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पार्टी की मुहर लगाए जाने के बाद नीतीश कुमार जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आवश्यक टिप्स देंगे। नीतीश कुमार जदयू के सर्वमान्य नेता हैं।

नीतीश कुमार को इसी वर्ष 25 जनवरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। पिछले माह उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उससे पहले राज्यसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। उन्होंने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। नीतीश कुमार के स्थान पर भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चल रही है। सीएम रहते उन्होंने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी या जो पाइप लाइन में थे, वर्तमान सरकार उन्हें आगे भी जारी रखेगी।