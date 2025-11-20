Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsnitish kumar cabinet 3 women ministers in total 26
आधी आबादी को सरकार में 11 फीसदी हिस्सेदारी, नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं

आधी आबादी को सरकार में 11 फीसदी हिस्सेदारी, नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं

संक्षेप: नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। इस हिसाब से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 11 फीसदी है। आधी आबादी ने इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में बंपर वोटिंग की है।

Thu, 20 Nov 2025 01:13 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपार जनसमूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। इस हिसाब से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 11 फीसदी है। लेशी सिंह, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लेशी सिंह- नीतीश कुमार ने एक बार फिर लेशी सिंह को पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। धमदाहा सीट से छह बार की विधायक लेशी सिंह पिछली सरकार में भी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री थी। इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी के संतोष कुमार को 55159 वोट के बड़े अंतर से हराया है।

श्रेयसी सिंह- भाजपा के कोटे से श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वह पहली बार मंत्री बनी हैं। जमई सीट पर श्रेयसी सिंह ने आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को 54498 वोट से हराया है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

रमा निषाद- नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में रमा निषाद को भी जगह मिली है जो औराई विधानसभा सीटकर आई हैं। मुजफ्फरपुर के पूर्व भाजपा सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद ने 54 हजार वोट के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने वीआईपी के भोगेंद्र सहनी को मात दी है।

एनडीए की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका

202 सीटों पर जीतकर आए एनडीए की सफलता के पीछे आधी आबादी के समर्थन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। नीतीश सरकार की योजनाओं और खासकर जीविका दीदियों को आर्थिक मदद से खुश महिलाओं ने बढ़-चढ़कर वोट किया। इस बार बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई और महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से काफी ज्यादा रही।

ये भी पढ़ें:बिना चुनाव लड़े ही नीतीश के मंत्री बन गए दीपक प्रकाश, 'लव-कुश पावर' का कमाल
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Nitish Cabinet Nitish Kumar Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।