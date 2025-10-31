बिहार में NDA का एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा, करोड़पति बनाने का भी एक सपना

संक्षेप: मेनिफेस्टो में पहली घोषणा ही यह की गई है कि फिर से सरकार बनी तो एनडीए के राज में 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार प्रदान किए जाएंगे। वादा किया गया गया है कि कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार देंगे। इसके अलावा हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में महागठबंधन की तरह ही सरकारी नौकरियों पर खासा जोर दिया गया है। मेनिफेस्टो में पहली घोषणा ही यह की गई है कि फिर से सरकार बनी तो एनडीए के राज में 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार प्रदान किए जाएंगे। वादा किया गया गया है कि कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार देंगे। इसके अलावा हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। इसके तहत बिहार को ग्लोबल स्किल सेंटर के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है।

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राज्य की तरफ से भी 3000 रुपये प्रति वर्ष देने का वादा किया गया है। इसका नाम कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि रखा गया है। इसके तहत एक तरफ किसानों को लुभाने का प्रयास है तो वहीं योजना के नामकरण से अति पिछड़ों को भी सम्मान देने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार का वोटर कही जाने वाली महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। घोषणापत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जाएगी।

इसके तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया गया है। वहीं मिशन करोड़पति स्कीम के जरिए चिह्नित महिला उद्योगपतियों को करोड़पति बनाने का भी भरोसा दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग का भी मेनिफेस्टो में खास ख्याल रखा गया है। एनडीए ने आश्वासन दिया है कि अतिपिछड़ा वर्ग के व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का भी ऐलान किया गया है।

पंचायत स्तर पर ही फसलों की खरीद का वादा बिहार में खेती-किसानी को मजबूत करने का भी भरोसा दिया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पंचायत स्तर पर ही धान, गेहूं, दलहन और मक्का जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। राज्य में ऐग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की बात कही गई है। महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी के दांव की भी काट करने की कोशिश हुई है। एनडीए ने ऐलान किया है कि मत्स्य पालक योजना के तहत मछुआरों को 9000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर बनाने का भरोसा दिया गया है।

बिहार को एक्सप्रेसवे स्टेट बनाने का वादा, 7 नए बनाने का भरोसा एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार को एक्सप्रेसवे स्टेट बनाने का वादा भी है। न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी बसाने और राज्य प्रमुख शहरों सैटेलाइट टाउनशिप की भी बात की गई है। चार नए शहर में मेट्रो का विस्तार होने का वादा किया गया है। इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल के विस्तार का वादा हुआ है।