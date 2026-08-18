नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने के बाद पहली बार बिहार यात्रा करेंगे, संजय झा को बड़ा जिम्मा
जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। अक्टूबर 2026 में उनकी राजव्यापी यात्रा प्रस्तावित है। सीएम पद छोड़ने के बाद उनकी यह पहली और कुल 17वीं बिहार यात्रा होगी। इस दौरान नीतीश सभी जिलों का दौरा करेंगे।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पहली बार बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। उनकी आगामी बिहार यात्रा अक्टूबर में प्रस्तावित है। नीतीश ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को इसकी रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। इस मुद्दे पर मंगलवार को पटना में नीतीश ने अपने आवास पर झा के साथ दो बार बैठक भी की। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ संवाद की नीतीश की इच्छा के बाद जदयू इसकी तैयारी में जुट गई है।
जदयू सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार अक्टूबर महीने में बिहार यात्रा पर निकलेंगे। उन्हें 2 अक्टूबर को चंपारण से यात्रा शुरू करने का सुझाव दिया गया है। इस दिन गांधी जयंती है और यात्रा की दृष्टि से भी यह शुभ होगा। हालांकि, अभी नीतीश की यात्रा की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी नेताओं और जिला पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।
नीतीश से दो बार मिले संजय झा
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मंगलवार सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम की प्रस्तावित बिहार यात्रा को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद दिन में नीतीश ने संजय झा को फिर से अपने पटना स्थित सरकारी आवास पर बुलाया और उन्हें यात्रा को लेकर कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
सभी जिलों का दौरा करेंगे नीतीश
नीतीश कुमार बिहार यात्रा के दौरान सभी 38 जिलों का भ्रमण करेंगे। पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलेंगे। उनके साथ पार्टी के वरीय नेताओं के अलावा स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। साथ ही राज्य सरकार के विकास एवं कल्याणकारी कार्यों को करीब से देखेंगे।
सीएम पद छोड़ने के बाद पहली बिहार यात्रा
नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद उनकी यह पहली बिहार यात्रा होगी। उन्होंने राज्यसभा सांसद बनने के बाद 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने बिहार में सत्ता की कमान सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सम्राट चौधरी को सौंप दी थी। सीएम पद छोड़ने के बाद भी नीतीश राजनीतिक रूप से पूरे सक्रिय हैं। वह लगातार अपने मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों और शुभचिंतकों से मेल-मुलाकात करते रहे हैं।
16 बार बिहार यात्रा कर चुके हैं नीतीश
नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन काल में 16 बार राजव्यापी यात्रा कर चुके हैं। इसकी शुरुआत साल 2005 में न्याय यात्रा से हुई थी। इसके बाद सीएम रहते उन्होंने राज्य में अलग-अलग नाम से यात्राएं निकालीं।
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने प्रगति यात्रा की थी। वहीं, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस साल की शुरुआत में समृद्धि यात्रा निकालकर लगभग सभी जिलों का दौरा किया था। यह उनके मुख्यमंत्री काल की आखिरी यात्रा थी। अब नीतीश फिर से राज्य के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर उनके समर्थक उत्साहित हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।