नीतीश जी शायद पद छोड़ने का समय आ गया है, नकाब खींचने के विवाद पर बोलीं पूर्व CM

महिला के चेहरे से हिजाब हटाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। अब जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुमार की से पद छोड़ने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घटना से उन्हें झटका लगा है। इस घटना की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, 'यह देखकर झटका लगा कि नीतीश ने मुस्लिम महिला का नकाब नीचे कर दिया। जबकि, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूं और सम्मान करती हूं। क्या इसे बुढ़ापे की वजह कहेंगे या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को सामान्य करने की कोशिश करना कहेंगे।'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह बात और भी ज्यादा परेशान करने वाली है कि जब यह भयानक घटना हो रही थी, तब उनके पास खड़े लोग इसे मनोरंजन जैसा मानकर हंस रहे थे। नीतीश साहब शायद आपके पद छोड़ने का समय आ गया है।'

क्या था मामला यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय ‘संवाद’ में आयोजित उस कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां एक हजार से अधिक आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

पीटीआई भाषा के अनुसार, जब नुसरत परवीन की बारी आई, जो चेहरे पर हिजाब डाले हुई थीं, तो 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'यह क्या है?' इसके बाद मुख्यमंत्री उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया। घबराई हुई नवनियुक्त चिकित्सक को इसके बाद वहां मौजूद एक अधिकारी ने तुरंत एक ओर कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने के प्रयास में उनकी आस्तीन खींचते हुए नजर आए।