Nitish kumar before PM Modi told that party leader deviated to go with RJD Congress one sitting on stage पार्टी के लोग इधर उधर कराए, मेरे साथ एक नेता अभी बैठे हैं; नीतीश कुमार के निशाने पर कौन, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish kumar before PM Modi told that party leader deviated to go with RJD Congress one sitting on stage

पार्टी के लोग इधर उधर कराए, मेरे साथ एक नेता अभी बैठे हैं; नीतीश कुमार के निशाने पर कौन

नीतीश कुमार ने कहा किपार्टी के कुछ नेता इधर उधर करवा दिए। उनमें से एक नेता अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उस समय ललन सिंह नरेंद्र मोदी के बगल में मंच पर बैठे थे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णियाMon, 15 Sep 2025 04:46 PM
share Share
Follow Us on
पार्टी के लोग इधर उधर कराए, मेरे साथ एक नेता अभी बैठे हैं; नीतीश कुमार के निशाने पर कौन

बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि अब वे एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे। बीच में कुछ इधर उधर हो गया। पार्टी के कुछ नेता इधर उधर करवा दिए। उनमें से एक नेता अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पूर्णिया में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के मंच से नीतीश कुमार ने यह बात कही। हालांकि यह सुनकर मंच पर बैठे नेता हंसने लगे।

नीतीश कुमार ने जब यह बात कही तो मंच पर उनकी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मौजूद थे। वे पीएम के बगल में ही बैठे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि नवम्बर 2005 में जब बीजेपी के साथ उनकी सरकार बनी तो बिहार के विकास के लिए काफी काम किया। उसके पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी बिहार से बहुत स्नेह करते हैं। उन्होंन राज्य के विकास के लिए बहुत कुछ दिया है। आप सब लोग खड़े होकर उनका अभिनंदन कीजिए।