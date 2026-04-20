जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे नीतीश, मीटिंग फैसला, फिर बिहार यात्रा पर निकलेंगे पूर्व सीएम

जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। वे फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे।

Nitish Kumar News: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश को जदयू विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वह नेता और उपनेता दोनों का फैसला करेंगे। सोमवार को जेडीयू की अहम सांगठनिक बैठक में नीतीश कुमार को सर्व सम्मति से इसके लिए अधिकृत कर दिया गया। बैठक में नीतीश कुमार ने बताया कि वे फिर की यात्रा पर निकलेंगे। सोमवार को उनके आवास एक अणे मार्ग पर पार्टी की अहम बैठक हुई जिसमें सभी विधायक और सांसद शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे।

सोमवार को एक अणे मार्ग में दिन के 11 बजे से यह बैठक शुरू हुई। इसमें पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद शमिल हुए। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विधानमंडल दल के नये नेता का चयन किया जाना है। इसको लेकर ही यह बैठक बुलायी गई थी। वर्तमान में जदयू के दो वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सरकार में उपमुख्यमंत्री बने हैं।

बैठक के बारे में एमएलसी नीरज कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक दल के नेता और उपनेता का नाम तय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। आगे वे अपने स्तर से तय करेंगे। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि केवल संसदीय कार्य के लिए दिल्ली में रहेंगे। उसके बाद बिहार में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ रहेंगे। वे सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। बिहार की समस्याओं को जानेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार कहीं भी रहेंगे पर उनकी आत्मा बिहार में रहती है और अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे।