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जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे नीतीश, मीटिंग फैसला, फिर बिहार यात्रा पर निकलेंगे पूर्व सीएम

Apr 20, 2026 02:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। वे फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे।

जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे नीतीश, मीटिंग फैसला, फिर बिहार यात्रा पर निकलेंगे पूर्व सीएम

Nitish Kumar News: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश को जदयू विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वह नेता और उपनेता दोनों का फैसला करेंगे। सोमवार को जेडीयू की अहम सांगठनिक बैठक में नीतीश कुमार को सर्व सम्मति से इसके लिए अधिकृत कर दिया गया। बैठक में नीतीश कुमार ने बताया कि वे फिर की यात्रा पर निकलेंगे। सोमवार को उनके आवास एक अणे मार्ग पर पार्टी की अहम बैठक हुई जिसमें सभी विधायक और सांसद शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे।

सोमवार को एक अणे मार्ग में दिन के 11 बजे से यह बैठक शुरू हुई। इसमें पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद शमिल हुए। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विधानमंडल दल के नये नेता का चयन किया जाना है। इसको लेकर ही यह बैठक बुलायी गई थी। वर्तमान में जदयू के दो वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सरकार में उपमुख्यमंत्री बने हैं।

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बैठक के बारे में एमएलसी नीरज कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक दल के नेता और उपनेता का नाम तय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। आगे वे अपने स्तर से तय करेंगे। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि केवल संसदीय कार्य के लिए दिल्ली में रहेंगे। उसके बाद बिहार में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ रहेंगे। वे सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। बिहार की समस्याओं को जानेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार कहीं भी रहेंगे पर उनकी आत्मा बिहार में रहती है और अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे।

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बैठक में भाग लेने पहुंचे ललन सिंह ने कहा कि सरकार के पास पूरा बहुमत है। विपक्ष के पास कोई ताकत ही नहीं है। जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार अपना बहुमत साबित करेगी।उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि उनके पास और उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव के पास बहुत ज्ञान है। इसी ज्ञान के कारण तो वे 25 सीट पर सिमट गए। इन लोगों को एक ही बात का ज्ञान है कि कैसे अधिक से अधिक धन संपत्ति अर्जित किया जाए। ललन सिंह ने महिला रिजर्वेशन का विरोध करने पर कांग्रेस और राजद के बारे में कहा कि ये लोग फंस गए। देश भर की महिलाओं की नजर में इनकी पोेल खुल गई।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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