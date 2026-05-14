मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे नीतीश कुमार, बेटे निशांत भी साथ
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ गुरुवार को नालंदा जिले के कल्याणबीघा स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे। सीएम पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद वह पहली बार यहां आए।
बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार को पहली बार अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याणबीघा पहुंचे। उनके सात बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। सीएम पद छोड़कर राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार गांव पहुंचे नीतीश का स्थानीय लोगों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नीतीश ने अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की 19वीं पुण्यतिथि के पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कल्याणबीघा पहुंचने के बाद नीतीश और निशांत ने सबसे पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद दोनों स्मृति वाटिका पहुंचे, जहां स्वर्गीय मंजू देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान माहौल भावुक बना रहा और परिवार के सदस्य नम आंखों से उन्हें याद करते नजर आए।
श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गांव के लोगों ने भी उनसे विभिन्न स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत कई नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
इस अवसर पर गांव में मिठाइयां भी बांटी गईं। वहीं, नीतीश कुमार और निशांत कुमार गांव स्थित तालाब पर पहुंचे, जहां दोनों मछलियों को मुढ़ी खिलाते नजर आए। इस दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और लोग अपने नेताओं की एक झलक पाने को उत्सुक दिखे।
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के चाचा सतीश कुमार भी कल्याणबीघा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को उज्ज्वल बताते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि परिवार और समर्थकों की इच्छा है कि आने वाले समय में निशांत कुमार बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालें।
(नालंदा से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।