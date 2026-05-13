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नीतीश ने जेडीयू के जनता दरबार में लगाई मंत्रियों की ड्यूटी, जानिए किस दिन, कितने बजे मिलेंगे कौन 3 मंत्री?

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर पार्टी दफ्तर में जन सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। सोमवार से शुक्रवार तक जदयू के 3-3 मंत्री रोजाना सुबह 11.30 बजे से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

नीतीश ने जेडीयू के जनता दरबार में लगाई मंत्रियों की ड्यूटी, जानिए किस दिन, कितने बजे मिलेंगे कौन 3 मंत्री?

बिहार की सम्राट सरकार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे के मंत्रियों का जन सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। पटना स्थित जदयू दफ्तर में अब 3-3 मंत्री रोजाना जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे। पार्टी के राष्ट्र्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जदयू के सभी मंत्रियों की पार्टी दफ्तर में ड्यूटी लगा दी है और कौन 3 मंत्री किस दिन कितने बजे से जन सुनवाई करेंगे, इसकी टाइमिंग भी फिक्स कर दी गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से मंगलवार को कार्यक्रम जारी कर दिया गया। प्रत्येक दिन तीन-तीन मंत्री पार्टी दफ्तर में लोगों की समस्या सुनेंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम रोजाना सुबह 11.30 बजे से शुरू होगा।

सोमवार और मंगलवार को किसकी ड्यूटी

सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह और ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय चौधरी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शीला मंडल और ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

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निशांत बुधवार को

बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, परिवहन मंत्री दामोदर रावत, आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा लोगों की समस्या सुनेंगे। गुरुवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता जन समस्या सुनेंगी। इसी तरह शुक्रवार को डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव, योजना एवं विकास मंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लोगों की समस्या सुनेंगे।

चुनाव के चलते स्थगित हुआ था जनता दरबार

बता दें कि जदयू दफ्तर में जन सुनवाई कार्यक्रम लंबे समय से चलता रहा है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तब भी वे जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के चलते जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगित हो गया था। अब पार्टी की ओर से फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। जदयू अध्यक्ष ने पूरे सप्ताह का कार्यक्रम विधिवत घोषित किया है। ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

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यहां देखें पूरी लिस्ट-

सोमवार, सुबह 11.30 बजे से--

  • श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री
  • लेशी सिंह, भवन निर्माण मंत्री
  • सुनील कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री

मंगलवार, सुबह 11.30 बजे से--

  • विजय चौधरी, डिप्टी सीएम, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री
  • शीला मंडल, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री
  • शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, ऊर्जा मंत्री

बुधवार, सुबह 11.30 बजे से--

  • निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री
  • दामोदर रावत, परिवहन मंत्री
  • रत्नेश सदा, आपदा प्रबंधन मंत्री

गुरुवार, सुबह 11.30 बजे से--

  • अशोक चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
  • मदन सहनी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री
  • श्वेता गुप्ता, समाज कल्याण मंत्री

शुक्रवार, सुबह 11.30 बजे से--

  • बिजेंद्र प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम, वित्त एवं वाणिज्य कल मंत्री
  • भगवान सिंह कुशवाहा, योजना विकास मंत्री
  • जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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