सब ठीक है ना,नीतीश कुमार ने कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं से पूछा, बच्चियां बोलीं- स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा

नीतीश कुमार कई नेताओं और पदाधिकारियों के साथ केसरिया पहुंचे। राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया पहुंचे। विद्यालय परिसर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियों से सीएम ने संवाद किया।

Dec 11, 2025 05:21 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मोतिहारी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं के निरीक्षण के बाद जीविका दीदियों से मुलाकात की और उनका स्टॉल देखा। केसरिया में मुख्यमंत्री ने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का भ्रमण किया और वेलनेस सेंटर के हालात का जायजा लिया। नई सरकार के गठन के बाद से मुख्यमंत्री ऐक्शन में हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रहे हैं।

गुरुवार को नीतीश कुमार कई नेताओं और पदाधिकारियों के साथ केसरिया पहुंचे। सुबह 11.05 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से बौद्ध स्तूप के कैफिटेरिया के निकट बने हैलीपेड पर उतरे। यहां से वे कैफिटेरिया पहुंचे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी , मंत्री विजय चौधरी व सुनील कुमार आए थे। यहां से वे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ताजपुर पहुंचे। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। यहां जीविका के स्टॉल को भी देखा इसके बाद सीएम राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया पहुंचे। विद्यालय परिसर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियों से सीएम ने संवाद किया।

सीएम ने कस्तूरबा की बच्चियों से पूछा कि सब ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं , रहने खाने में परेशानी नहीं है ना। इस पर बच्चियों ने कहा सीएम के आने से काफी खुशी हो रही है। आपके आने से स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। यह सुनकर नीतीश कुमार हसने लगे। बच्चियां ने परिसर में रंगोली बनाकर सीएम का स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने जिले का कस्तूरबा विद्यालय के पहला लाईब्रेरी का उद्घाटन किया।

नीतीश कुमार ने केसरिया में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षणकिया। करीब 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण बौद्ध स्तूप के ठीक सामने कैफिटेरिया परिसर में हो रहा है। सीएम ने विद्यालय परिसर में शिक्षा विभाग के लगे विभिन्न स्टॉल का जायजा लिया। कुछ बच्चों से उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। सीएम करीब एक घंटे के कार्यक्रम के बाद यहां से रवाना हो गए।

