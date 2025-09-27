बची हुई महिलाओं के बैंक खाते में कब आएंगे 10000 रुपये, नीतीश कुमार ने बताई तारीख

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेष महिलाओं के खाते में पैसे कब डाले जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार ने इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ 75 लाख महिलाओं को मिल गया है। अब बची हुई महिलाओं को भी जल्द ही इस योजना के तहत 10000 रुपये मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 7500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तारीख भी निर्धारित कर दी गई।

महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करने की अगली तारीख 3 अक्टूबर है। सीएम नीतीश ने कहा महिला रोजगार योजना का फायदा सभी परिवार की एक महिला को दिया जाना है। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए गए। आगे भी जो महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को बची हुई महिलाओं को भी पैसा मिल जाएगा।