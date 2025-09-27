Nitish Kumar announced date when remaining women to get Rs 10000 in account बची हुई महिलाओं के बैंक खाते में कब आएंगे 10000 रुपये, नीतीश कुमार ने बताई तारीख, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar announced date when remaining women to get Rs 10000 in account

बची हुई महिलाओं के बैंक खाते में कब आएंगे 10000 रुपये, नीतीश कुमार ने बताई तारीख

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेष महिलाओं के खाते में पैसे कब डाले जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार ने इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाSat, 27 Sep 2025 06:21 AM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ 75 लाख महिलाओं को मिल गया है। अब बची हुई महिलाओं को भी जल्द ही इस योजना के तहत 10000 रुपये मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 7500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तारीख भी निर्धारित कर दी गई।

महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करने की अगली तारीख 3 अक्टूबर है। सीएम नीतीश ने कहा महिला रोजगार योजना का फायदा सभी परिवार की एक महिला को दिया जाना है। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए गए। आगे भी जो महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को बची हुई महिलाओं को भी पैसा मिल जाएगा।

साथ ही जिनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त को इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया था। नीतीश ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी माताएं एवं बहनें आज दी जा रही राशि का सदुपयोग करेंगी।