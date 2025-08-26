Nitish kumar and nishant poster outside jdu office in patna before bihar assembly elections विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य.., JDU दफ्तर के बाहर नीतीश संग बेटे निशांत का पोस्टर, Bihar Hindi News - Hindustan
Nitish kumar and nishant poster outside jdu office in patna before bihar assembly elections

विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य.., JDU दफ्तर के बाहर नीतीश संग बेटे निशांत का पोस्टर

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें काफी दिनों से हैं। हालांकि, अभी इसपर खुद नीतीश कुमार या फिर उनके बेटे निशांत ने स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं कहा है। जो पोस्टर लगे हैं उसमें निशांत कुमार को नीतीश की कार्यशैली का वारिश जरूर बताया गया है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 26 Aug 2025 09:20 AM
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अब पटना में नीतीश कुमार के बेटे निशांत के एक पोस्टर की काफी चर्चा हो रही है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार की विरासत अब आगे निशांत संभालेंगे। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें काफी दिनों से हैं। हालांकि, अभी इसपर खुद नीतीश कुमार या फिर उनके बेटे निशांत ने स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं कहा है। बहरहाल जदयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उसमें निशांत कुमार को नीतीश की कार्यशैली का वारिश जरूर बताया गया है।

इस पोस्टर में लिखा गया है, 'ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी। जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी...विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य- निशांत कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस- निशांत कुमार।' हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब पटना में निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए हों। इससे पहले भी निशांत कुमार को लेकर कई पोस्टर बिहार चुनाव से पहले नजर आए। कुछ पोस्टरों के जरिए यह मांग की गई थी कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आना चाहिए और जदयू में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

निशांत कुमार अक्सर अपने पिता के कार्यों की तारीफ मीडिया में करते रहते हैं। इतना ही नहीं निशांत कुमार अपने पिता के कार्यों के बदले वोट भी मांगते हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टर को लेकर अब काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि, निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर अभी सिर्फ अटकलें ही हैं।

