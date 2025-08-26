विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य.., JDU दफ्तर के बाहर नीतीश संग बेटे निशांत का पोस्टर

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें काफी दिनों से हैं। हालांकि, अभी इसपर खुद नीतीश कुमार या फिर उनके बेटे निशांत ने स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं कहा है। जो पोस्टर लगे हैं उसमें निशांत कुमार को नीतीश की कार्यशैली का वारिश जरूर बताया गया है।

इस पोस्टर में लिखा गया है, 'ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी। जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी...विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य- निशांत कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस- निशांत कुमार।' हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब पटना में निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए हों। इससे पहले भी निशांत कुमार को लेकर कई पोस्टर बिहार चुनाव से पहले नजर आए। कुछ पोस्टरों के जरिए यह मांग की गई थी कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आना चाहिए और जदयू में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।