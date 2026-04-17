नीतीश कुमार का पटना के बाद दिल्ली में भी पता बदला, कामराज लेन से सुनहरी बाग शिफ्ट, कैसा है नया बंगला?
बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का पटना के साथ दिल्ली मे भी पता बदल गया है। लुटियंस दिल्ली के वीवीआईपी जोन में उन्हें नया टाइप-8 बंगला आवंटित किया गया है।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का पटना के बाद दिल्ली में भी पता बदल गया है। बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश को राष्ट्रीय राजधानी के वीवीआईपी इलाके लुटियंस दिल्ली में नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है। नीतीश का दिल्ली में पुराना पता 6, कामराज लेन था, जो बदलकर 9, सुनहरी बाग रोड हो गया है। इसके साथ ही उन्हें जेड प्लस कैटगरी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है, जो देश भर में लागू रहेगी। पहले उनके पास सीएम वाली विशेष सुरक्षा व्यवस्था थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार सुनहरी बाग का इलाका दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाकों में से एक है, जो लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है। नीतीश को जो नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है, वो टाइप-8 कैटगरी का है। दिल्ली में सरकारी आवासों को टाइप-1 से लेकर टाइप-8 तक की कैटगरी में बांटा गया है। टाइप-8 सबसे टॉप कैगटरी होती है।
बताया जा रहा है कि ऐसे बंगले सिर्फ प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन या रह चुके हाई प्रोफाइल लोगों को ही आवंटित किए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति वैंकया नायडु और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं को अभी इसी तरह का आवास मिला हुआ है।
अब नीतीश कुमार का नाम इस सूची में शामिल हो गया है। नीतीश अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन लगभग दो दशक तक बिहार जैसे प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
कैसा है नीतीश का नया बंगला?
रिपोर्ट्स की मानें तो नीतीश कुमार को नई दिल्ली में जो नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है, वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। आवास में 27x7 कड़ी सुरक्षा रहेगी। सुरक्षाकर्मी शिफ्ट वाइज हर समय तैनात रहेंगे। 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। एक तरह से कहा जाए तो आवासीय परिसर में बिना अनुमति के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
दिल्ली में टाइप-8 कैटगरी के सरकारी आवास काफी बड़े और सभी सुविधाओं से युक्त होते हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग 8000 से 8500 वर्गफीट होता है। इसमें 5-6 बेडरूम, एक बड़ा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम, गैरेज, बंगले के आगे और पीछे की तरफ बड़ा लॉन जैसी सुविधाएं होती हैं।
बिहार का मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार को लुटियंस दिल्ली में ही कामराज लेन पर आवास आवंटित था। नीतीश जब भी दिल्ली जाते थे तो यहीं ठहरते थे। जदयू के वरीय नेता भी इसी आवास पर नीतीश से मुलाकात और बैठक करने आते थे।
पटना में भी बदला पता
मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी पता बदल चुका है। नीतीश कुमार को पटना के 7, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है। वह जल्द ही 1, अणे मार्ग वाला मुख्यमंत्री आवास छोड़ देंगे। इसमें नए सीएम सम्राट चौधरी शिफ्ट होंगे। 1, अणे मार्ग आवास से नीतीश का सामान 7, सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट भी किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।