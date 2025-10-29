कार से 10 घंटे में 7-7 रैलियां कर रहे नीतीश; सीएम की सेहत पर अमित शाह, संजय झा का पलटवार

संक्षेप: Bihar Assembly Elections 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठा रहे तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया है।

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एनडीए के शीर्ष नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए सीएम की हेल्थ पर स्थिति स्पष्ट की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार दनादन रैलियां कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का सवाल ही नहीं है। वहीं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश बिना थके, बिना रुके लगातार 10 घंटे के भीतर कार से चलकर 7 रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नीतीश कुमार की सेहत पर उठ रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार रोजाना 4 रैलियां कर रहे हैं, 3 मंजिल ऊपर चढ़ना पड़ता है, ढाई से 3 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है। ऐसे में हेल्थ का सवाल कहां हैं। लालू-राबड़ी के हर सवाल का जवाब नीतीशदेरहेहैं।"

वहीं, जेडीयू नेता संजय झा ने गुरुवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "बिना थके, बिना रुके, लगातार 10 घंटे में सड़क मार्ग से सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा और सात जनसभा को संबोधन! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज सुबह 9 बजे नालंदा जिले के चुनावी दौरे पर निकला। शाम 7 बजे तक में उन्होंने सड़क मार्ग से जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर, हर विधानसभा में एक-एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उमड़े क्षेत्रवासियों का अपने प्रिय नेता के प्रति अपार स्नेह और समर्थन देख कर इस चुनाव में NDA की प्रचंड विजय का विश्वास और पक्का हुआ।"