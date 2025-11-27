नीतीश सरकार 10.0 का S-इफेक्ट; DGP ऐक्शन में 1208 माफिया की लिस्ट रेडी, 4 सौ की कोर्ट में दाखिल

संक्षेप: डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे बड़े अपराधों के 1208 आरोपियों को चिह्नित कर लिस्ट बन गई है। इनके अलावे 400 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू है।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के 1208 माफिया तत्वों की लिस्ट तैयार किया है जिनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसके अलावे 4 सौ की सूची कोर्ट में कार्रवाई आदेश के लिए दाखिल कर दिया है। कोर्ट का डीजीपी विनय कुमार ने बताया आदेश मिलते ही इन पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। बीजेपी नेता नीरज इसे सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने का स्मार्ट इफेक्ट बता रहे हैं।

एनडीए सरकार में पहली बार गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी के हिस्से में आई है।) सम्राट चौधरी ने होम मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालते ही माफिया और अपराधी तत्वों को खुली चेतावनी दे दी। पुलिस मुख्यालय अपने नए वजीर के ऐलान पर ऐक्शन में है।

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे बड़े अपराधों के 1208 आरोपियों को चिह्नित कर लिस्ट बन गई है। इनके अलावे 400 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। इसमें कोर्ट को इनकी सूची सौंप दी गयी है। कोर्ट आदेश का आदेश मिलते ही इन पर नकेल कस दिया जाएगा।

इस मामले बीजेपी के नेता नीरज कुमार ने कहा है कि यह स्मार्ट इफेक्ट है जो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से प्रभावी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट है। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था एनडीए सरकार की पहचान है। नीतीश कुमार समेत पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए प्रतिबद्ध है।