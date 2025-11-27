Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar 10.0 government S effect DGP prepares list of 1,208 mafias 400 filed in court
नीतीश सरकार 10.0 का S-इफेक्ट; DGP ऐक्शन में 1208 माफिया की लिस्ट रेडी, 4 सौ की कोर्ट में दाखिल

नीतीश सरकार 10.0 का S-इफेक्ट; DGP ऐक्शन में 1208 माफिया की लिस्ट रेडी, 4 सौ की कोर्ट में दाखिल

संक्षेप:

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे बड़े अपराधों के 1208 आरोपियों को चिह्नित कर लिस्ट बन गई है। इनके अलावे 400 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू है।

Thu, 27 Nov 2025 04:28 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के 1208 माफिया तत्वों की लिस्ट तैयार किया है जिनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसके अलावे 4 सौ की सूची कोर्ट में कार्रवाई आदेश के लिए दाखिल कर दिया है। कोर्ट का डीजीपी विनय कुमार ने बताया आदेश मिलते ही इन पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। बीजेपी नेता नीरज इसे सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने का स्मार्ट इफेक्ट बता रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीए सरकार में पहली बार गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी के हिस्से में आई है।) सम्राट चौधरी ने होम मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालते ही माफिया और अपराधी तत्वों को खुली चेतावनी दे दी। पुलिस मुख्यालय अपने नए वजीर के ऐलान पर ऐक्शन में है। गुरुवार को

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे बड़े अपराधों के 1208 आरोपियों को चिह्नित कर लिस्ट बन गई है। इनके अलावे 400 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। इसमें कोर्ट को इनकी सूची सौंप दी गयी है। कोर्ट आदेश का आदेश मिलते ही इन पर नकेल कस दिया जाएगा।

इस मामले बीजेपी के नेता नीरज कुमार ने कहा है कि यह स्मार्ट इफेक्ट है जो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से प्रभावी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट है। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था एनडीए सरकार की पहचान है। नीतीश कुमार समेत पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए प्रतिबद्ध है।

नीरज ने कहा कि राज्य में किसी भी कीमत पर अब जंगलराज की वापसी नहीं होगी। जनता ने जंगलराज वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है क्योंकि लोगों को अब नीतीश जी पर ही जनता को भरोसा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Samrat Choudhary Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।