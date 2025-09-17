Nitish Kuamr sends Rs 802 crore to 16 lakh labourers accounts launches Pratigya Yojana portal नीतीश ने 16 लाख मजदूरों के खातों में भेजे 802 करोड़, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का पोर्टल शुरू, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Kuamr sends Rs 802 crore to 16 lakh labourers accounts launches Pratigya Yojana portal

नीतीश ने 16 लाख मजदूरों के खातों में भेजे 802 करोड़, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का पोर्टल शुरू

बिहार के 16 लाख निर्माण मजदूरों के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 5-5 हजार रुपये यानी कुल 802 करोड़ की राशि भेजी। इसके साथ ही युवाओं को इटंर्नशिप से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाWed, 17 Sep 2025 05:36 PM
share Share
Follow Us on
नीतीश ने 16 लाख मजदूरों के खातों में भेजे 802 करोड़, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का पोर्टल शुरू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 16 लाख से ज्यादा मजदूरों के बैंक खातों में 802 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने पटना के 1, अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमोट द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों को वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की राशि दी। इस योजना से जुड़े 16,04,929 निबंधित निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये मिले हैं। इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' के वेब पोर्टल का भी नीतीश ने बुधवार को शुभारंभ किया।

सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार काम कर रही है। बिहार जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई-बहनों का अतुलनीय योगदान है। उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में ब्याज फ्री एजुकेशन लोन, EMI की मियाद भी बढ़ी, नीतीश का चुनावी ऐलान

नीतीश ने श्रम संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर जो भी छूटे हुए श्रमिक हैं उन्हें निबंधित कर इस योजना से जोड़ें एवं उन्हें इसका लाभ दिलाएं। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2016 के तहत योग्य एवं निबंधित निर्माण कामगारों की सहायता के लिए 2020 से वार्षिक वस्त्र सहायता योजना चल रही है। इस योजना में प्रत्येक निबंधित निर्माण श्रमिक को उनके बैंक खाते में प्रति वर्ष 2500 रुपये की राशि दी जाती है जिसे अब बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है।

युवाओं को इंटर्नशिप के लिए पोर्टल शुरू

सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का वेब पोर्टल भी शुरू कर दिया। इस योनजा का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। इसके तहत युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में संरचित इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव एवं आर्थिक सहयोग के साथ-साथ रोजगार सुनिश्चित करने का अवसर भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:ग्रेजुएट छात्राओं को नीतीश का तोहफा, CM बालिका प्रोत्साहन के 700 कड़ोर जारी

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5000 युवाओं को इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। आगामी 5 सालों में हर साल 20 हजार युवाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह कुल 105000 युवाओं को लाभ मिलेगा।