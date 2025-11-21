Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish is only Chief Minister to be sworn in for 10th time having serving for 19 years 115 days
नीतीश 10वीं बार शपथ लेने वाले इकलौते मुख्यमंत्री, 19 साल 115 दिनों से सीएम पद पर

नीतीश 10वीं बार शपथ लेने वाले इकलौते मुख्यमंत्री, 19 साल 115 दिनों से सीएम पद पर

संक्षेप:

नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले देश के एकमात्र नेता हैं। इसके अलावा वह बिहार में सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता भी हैं। 

Fri, 21 Nov 2025 06:30 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, आलोक चंद्र, पटना
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार देश के इकलौते सीएम हैं। इसके पहले वे 9 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। यही नहीं, वे बिहार में सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति भी हैं। वे 19 वर्ष 115 दिनों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बिहार के 17 मुख्यमंत्रियों के संयुक्त कार्यकाल से भी अधिक दिनों का है। बिन्देश्वरी दुबे, विनोदानंद झा, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल गफूर, चंद्रशेखर सिंह, केदार पांडेय, भागवत झा आजाद, महामाया प्रसाद सिन्हा, दारोगा प्रसाद राय, रामसुंदर दास, जीतन राम मांझी, सतेंद्र नारायण सिन्हा, हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दीपनारायण सिंह, सतीश प्रसाद सिंह का पूरा कार्यकाल भी नीतीश के कार्यकाल से कम है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रीकृष्ण सिंह 1946 में अंतरिम सीएम बने। इसके बाद वे 1947 से 1961 तक मुख्यमंत्री रहे। विनोदानंद झा 1961 से 1963 के बीच दो बार सीएम रहे। भोला पासवान शास्त्री 1968 में 22 मार्च से 29 जून तक, 1969 में 22 जून से 4 जुलाई तक, 1971 में 2 जून से 9 जनवरी 1972 तक सीएम रहे। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल से 1979 तक सीएम रहे।

इसी तरह जगन्नाथ मिश्रा 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977, 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 और 8 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक सीएम रहे। वे बिहार में कांग्रेस के अंतिम सीएम रहे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इसके बाद लालू यादव सीएम बने। वे 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995, 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक सीएम रहे। इसके बाद राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999, 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 और 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक सीएम रहीं। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक पहली बार मुख्यमंत्री बने।

24 नवंबर 2005 को नीतीश दूसरी बार सीएम बने। इसके बाद वे 9 बार सीएम बन चुके हैं। वे इस बीच सिर्फ 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक ही सीएम नहीं रहे। इस दौरान उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था।

8 सीएम को ही मिला दूसरा कार्यकाल

बिहार में आठ मुख्यमंत्री को ही दूसरा कार्यकाल मिल सका है। राज्य में 23 मुख्यमंत्री हुए, जिनमें 15 तो अपने पहले कार्यकाल में ही विदा हो गए। 10 सीएम का कार्यकाल एक साल से भी कम रहा। दो ही दस साल से अधिक समय तक सीएम रहे।

ये भी पढ़ें:नीतीश कैबिनेट में 10 परिवारवादी: कोई पिता की विरासत बढ़ा रहा, कोई पति की राजनीति

राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह, विनोदानंद झा, भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के बाद नीतीश कुमार ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने एक बार से अधिक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। केवल श्रीकृष्ण सिंह और नीतीश कुमार ही 10 साल से अधिक समय तक सीएम रहे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nitish Kumar Cm Nitish Kumar Bihar CM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।