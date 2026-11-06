नीतीश ईश्वर हैं, धरती पर नहीं रहेंगे तो भगवान हो जाएंगे; जेडीयू मंत्री बोले- पूजा करती हैं महिलाएं
सम्राट सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईश्वर के समान बताया। उन्होंने कहा कि वे धरती पर नहीं रहेंगे तो भगवान हो जाएंगे, महिलाएं उनकी पूजा करती हैं।
बिहार की सम्राट चौधरी कैबिनेट में मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भगवान बताया है। मंत्री ने कहा कि नीतीश की गांवों में लोग ईश्वर के समान मानते हैं। खासकर महिलाएं और लड़कियां उनकी पूजा करती हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी ईश्वर हैं, जब धरती से चले जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे। भगवान सिंह बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं और योजना एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर वह सुर्खियों में रहते हैं।
मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी लोग उन्हें भगवान के समान मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, वहां नीतीश को ईश्वर से कम नहीं मानते हैं। गांव की गरीब महिलाएं, पढ़ाई करने वाली छात्राएं आदि उनकी पूजा करती हैं। नीतीश ने महिलाओं के उत्थान में कई काम किए। सिपाही की नौकरी पाने वालीं 32 हजार महिलाओं के घरों में नीतीश कुमार की पूजा होती है।
कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार आज के युग में ईश्वर हैं, जब वह धरती पर नहीं रहेंगे तो भगवान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई जाकर अपने परिवार में उनके महिला विरोधी होने की बात कह दे, तो घर की महिलाएं उसे मारने लगेंगी।
नीतीश पर धोखा देने का आरोप लगाया, बाद में माफी मांगी
भगवान सिंह कुशवाहा भोजपुर के जगदीशपुर से जेडीयू के विधायक हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD), लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा समेत अन्य दलों में भी रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर वह लोजपा में चले गए थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया था। हालांकि, कुछ महीने बाद उनकी जेडीयू में वापसी हो गई और उन्होंने नीतीश से माफी भी मांग ली थी। भगवान सिंह, नीतीश के बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत को अपना भतीजा के समान बताते हैं।
यादवों पर की थी विवादित टिप्पणी
मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा अपने बयानों के लेकर विवादों में भी रहते हैं। दो महीने पहले उन्होंने बिहार में अपराध पर बोलते हुए यादव समाज पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिस पर खूब सियासी हंगामा हुआ। मंत्री ने कहा था कि जेल में बंद कैदियों की जितनी संख्या है उनमें यादव सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यादव समाज के लोग गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं और लुच्चा लफंगा अधिक होते हैं। उनके इस बयान पर आरजेडी ने आपत्ति जताई थी।
पिछले महीने ही भोजपुर में मीडिया से बातचीत में भगवान कुशवाहा ने बेतुका बयान दिया था। मीडिया से बातचीत में जब उनसे हत्याओं पर सवाल किया गया तो वे तमतमागए। उन्होंने कह दिया कि हत्या तो होगी ही, क्या कीजिएगा। इतना बड़ा बिहार है, हत्या होती रहती है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।