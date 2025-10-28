नीतीश फेस हैं और रहेंगे; तेजस्वी के NDA का सीएम पूछने पर बीजेपी से रविशंकर का जवाब

संक्षेप: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एनडीए से सीएम फेस वाले सवाल के जवाब में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार फेस हैं, और वो ही रहेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं। बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है।

बिहार चुनाव के बीच मंगलवार को महागठबंधन ने मेनीफेस्टो जारी किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन ने सीएम फेस घोषित कर दिया है। लेकिन अभी तक एनडीए के सीएम फेस की घोषणा नहीं हुई है।उन्होने कहा कि अमित शाह ने पहले ही कन्फर्म कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। एनडीए उनका सिर्फ पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होने कहा कि नीतीश कुमार फेस हैं, और वो ही रहेंगे।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए के नेता है। जिसमे जदयू, बीजेपी समेत कई सहयोगी दल हैं। जिनकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार चेहरा हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं महागठबंधन के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए उन्होने कहा कि हमारा काम जमीन पर दिखता है। वे जमीन लेकर नौकरी देते हैं। एनडीए हर क्षेत्र में विकास कर रहा है।हमारा विजन विकास है। हमारा विजन सड़क है।