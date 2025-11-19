Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish hints minister oath in limited number asks JDU MLAs to have patience for cabinet expansion in 2026 after Kharmas
कल छोटा रहेगा, घबराना नहीं; शपथ ग्रहण पर नीतीश का संकेत, कैबिनेट विस्तार खरमास के बाद

कल छोटा रहेगा, घबराना नहीं; शपथ ग्रहण पर नीतीश का संकेत, कैबिनेट विस्तार खरमास के बाद

संक्षेप: Nitish Cabinet Minister: नीतीश के साथ सरकार में गुरुवार को एनडीए गठबंधन के पांच दलों से सीमित संख्या में लगभग डेढ़ दर्जन नेता मंत्री की शपथ ले सकते हैं। खरमास खत्म होने और दही-चूड़ा के बाद नीतीश कैबिनेट विस्तार में बाकी मंत्री बनाएंगे।

Wed, 19 Nov 2025 10:52 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में गुरुवार सुबह 11.30 बजे पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार की नई सरकार में कल एनडीए गठबंधन के 5 दलों से सीमित संख्या में मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश के नेतृत्व में बन रही एनडीए की 8वीं सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के साथ जेडीयू, बीजेपी, लोजपा-आर, हम और रालोमो के करीब डेढ़ दर्जन चुनिंदा नेता ही कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश अगले साल जनवरी 2026 में खरमास खत्म होने और दही-चूड़ा के बाद कैबिनेट विस्तार करेंगे। बुधवार को जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश ने ही पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों को इसका संकेत दे दिया है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश ने एनडीए की प्रचंड जीत के लिए विधायकों और दूसरे नेताओं को बधाई दी। उन्होंने कल शपथ ग्रहण में मंत्रियों की संख्या कम रहने का संकेत देते हुए नेताओं से कहा- ‘कल छोटा रहेगा। घबराना नहीं है। 14 के बाद फिर करेंगे।’ बिहार और आस-पास के इलाकों में 14 के बाद का मतलब मकर संक्रांति के बाद समझा जाता है, जिस दिन दही-चूड़ा का भोज होता है। आम तौर पर मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को ही आता है।

सूत्रों का कहना है कि नीतीश कैबिनेट में कल शपथ लेने वाले जेडीयू के मंत्रियों में ज्यादातर पुराने चेहरे होंगे। नीतीश सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी कुछ मंत्री कल बना सकते हैं। सुमित सिंह चकाई में हार गए हैं तो उनकी जगह कोई राजपूत मंत्री बनाया जा सकता है। सरकार में कुछ नए चेहरे बीजेपी से आने की संभावना है। विधानसभा में भाजपा पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अपने आधार वोटर की झलकियां सरकार में दिखाने के लिए वो कुछ बदलाव कर सकती है। गृहमंत्री अमित शाह पटना चुके हैं। देर रात मंत्रियों की सूची फाइनल हो सकती है। राजभवन को अभी नाम नहीं भेजा गया है। सीएम हाउस से मंत्रियों के नाम अब कल सुबह जाएंगे। राजभवन के फोन की घंटी सुबह से घनघनाएगी जिससे पता चलेगा कि शपथ में किसका नंबर आया है।

