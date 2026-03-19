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नीतीश जा रहे दिल्ली, बीजेपी पर बढ़ा आईपी गुप्ता का भरोसा; तेजस्वी के साथी के सुर क्यों बदले?

Mar 19, 2026 06:09 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आईपी गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिन पदाधिकारियों ने बीस वर्षों तक माल कमाया है वे डर से दिल्ली भागने की तैयारी में हैं। बीजेपी की सरकार ठीक से काम करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

नीतीश जा रहे दिल्ली, बीजेपी पर बढ़ा आईपी गुप्ता का भरोसा; तेजस्वी के साथी के सुर क्यों बदले?

Bihar News: नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनकी राजनीति दिल्ली में शिफ्ट होने वाली है। बिहार में नई सरकार बनने वाली है। बीजेपी से सीएम बनने की संभावना के बीच महागठबंधन के घटक इंडिया इन्क्लुसिव पार्टी(आईपीपी) के अध्यक्ष सह सहरसा के विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता के सुर बदलने हैं। आईपी गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी। भाजपा के आने की आहट के बीच जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से धन कमाया है वे डर से दिल्ली भागने की तैयारी में हैं। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी के बने या जदयू के, आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोल कर रखना पड़ेगा। वे पहले भी पान तांती समाज को आरक्षण देने की शर्त पर एनडीए में शामिल होने की बात कह चुके हैं।

आईपीपी के एक मात्र विधायक आईपी गुप्ता बुधवार को सहरसा पहुंचे। जिले के एक रिसॉर्ट में उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए आईपी गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिन पदाधिकारियों ने बीस वर्षों तक माल कमाया है वे डर से दिल्ली भागने की तैयारी में हैं। लेकिन बीजेपी से जो मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें यह मालूम है कौन-कौन भ्रष्ट अधिकारी यहां बैठे है। बीजेपी की सरकार ठीक से काम करेगी। कम से कम एक साल तो ठीक से सरकार चलाएगी। उन सबको ठीक करेगी।

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आईपी गुप्ता ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी चाहे जहां भी चले जाएं, कार्रवाई सुनिश्चित है। अधिकारियों की पूरी पोल पट्टी विधानसभा में खोलेंगे। कहा कि बीजेपी या जदयू किसी भी दल के सीएम बनें, आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोल कर रखना पड़ेगा और सहरसा का काम करना पड़ेगा। जिन अधिकारियों का नालंदा या सीएम हाउस से सीधा कनेक्शन है वे भी नहीं बचेंगे।

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पेशे से इंजीनियर आईपी गुप्ता पान तांती समाज के नेता हैं। चुनाव से पहले उन्होंने पटना के गांधी मैदान में अपने समाज का जातीय सम्मेलन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आईपी गुप्ता ने अपनी अलग पार्टी बना ली। चुनाव से पहले वे महागठबंधन में शामिल हो गए। एक सीट गठबंधन में आरजेडी कोटे से मिली जिसपर खुद चुनाव लड़े और जीत दर्ज किया। आईपी गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को वोट दिया।

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आईपी गुप्ता पहले भी कह चुके हैं कि पान तांती जाति को आरक्षण का लाभ दिलाना उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए वह एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। गुप्ता विधानसभा में काफी ऐक्टिव रहते हैं। बजट सत्र के दौरान उन्होंने सबसे अधिक सवाल पूछा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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