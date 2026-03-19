नीतीश जा रहे दिल्ली, बीजेपी पर बढ़ा आईपी गुप्ता का भरोसा; तेजस्वी के साथी के सुर क्यों बदले?

आईपी गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिन पदाधिकारियों ने बीस वर्षों तक माल कमाया है वे डर से दिल्ली भागने की तैयारी में हैं। बीजेपी की सरकार ठीक से काम करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

Bihar News: नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनकी राजनीति दिल्ली में शिफ्ट होने वाली है। बिहार में नई सरकार बनने वाली है। बीजेपी से सीएम बनने की संभावना के बीच महागठबंधन के घटक इंडिया इन्क्लुसिव पार्टी(आईपीपी) के अध्यक्ष सह सहरसा के विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता के सुर बदलने हैं। आईपी गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी। भाजपा के आने की आहट के बीच जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से धन कमाया है वे डर से दिल्ली भागने की तैयारी में हैं। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी के बने या जदयू के, आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोल कर रखना पड़ेगा। वे पहले भी पान तांती समाज को आरक्षण देने की शर्त पर एनडीए में शामिल होने की बात कह चुके हैं।

आईपीपी के एक मात्र विधायक आईपी गुप्ता बुधवार को सहरसा पहुंचे। जिले के एक रिसॉर्ट में उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए आईपी गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिन पदाधिकारियों ने बीस वर्षों तक माल कमाया है वे डर से दिल्ली भागने की तैयारी में हैं। लेकिन बीजेपी से जो मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें यह मालूम है कौन-कौन भ्रष्ट अधिकारी यहां बैठे है। बीजेपी की सरकार ठीक से काम करेगी। कम से कम एक साल तो ठीक से सरकार चलाएगी। उन सबको ठीक करेगी।

आईपी गुप्ता ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी चाहे जहां भी चले जाएं, कार्रवाई सुनिश्चित है। अधिकारियों की पूरी पोल पट्टी विधानसभा में खोलेंगे। कहा कि बीजेपी या जदयू किसी भी दल के सीएम बनें, आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोल कर रखना पड़ेगा और सहरसा का काम करना पड़ेगा। जिन अधिकारियों का नालंदा या सीएम हाउस से सीधा कनेक्शन है वे भी नहीं बचेंगे।

पेशे से इंजीनियर आईपी गुप्ता पान तांती समाज के नेता हैं। चुनाव से पहले उन्होंने पटना के गांधी मैदान में अपने समाज का जातीय सम्मेलन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आईपी गुप्ता ने अपनी अलग पार्टी बना ली। चुनाव से पहले वे महागठबंधन में शामिल हो गए। एक सीट गठबंधन में आरजेडी कोटे से मिली जिसपर खुद चुनाव लड़े और जीत दर्ज किया। आईपी गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को वोट दिया।