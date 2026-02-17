दो मंत्रालयों के बीच बह रहा हर घर नल का जल, मंत्री ने कहा- एक ही विभाग को मिले पूरा काम
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के तहत हर घर में नल का जल पहुंचाने का काम दो मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी से फंस रहा है। पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने पूरा काम एक विभाग को देने कहा है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुप्रचारित सात निश्चय योजना का एक निश्चय हर घर नल का जल की धारा दो मंत्रालयों के बीच बह रही है, जिसके जमीनी असर से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह भी परेशान हैं। बिहार विधान परिषद में एक विधान पार्षद के सवाल के जवाब में पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि हर घर नल का जल योजना के पूरे काम को किसी एक विभाग के अंदर लाने का आग्रह किया गया है। इस समय हर घर नल का जल योजना का काम संजय कुमार सिंह के पीएचईडी विभाग के अलावा दीपक प्रकाश कुशवाहा के पंचायती राज विभाग के बीच बंटा हुआ है।
विधान परिषद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी लेनिनवादी (CPI-ML) की एमएलसी शशि यादव ने हर घर नल का जल योजना को लेकर सवाल किया था। इस दौरान सदन के कई सदस्यों ने नल जल योजना की खराब स्थिति पर अपनी बात कही। इसमें संजीव सिंह और दिनेश प्रसाद सिंह भी शामिल हैं। सदस्यों ने कहा कि हर घर नल का जल योजना अधिकांश जगहों पर खराब हालत में है। इस पर पीएचईडी मंत्री संजय कुमार ने सदन को बताया कि नल का जल योजना का काम किसी एक विभाग के मातहत लाने का आग्रह किया गया है।
संजय कुमार सिंह ने जवाब में यह भी कहा कि पूर्व में मुखिया के द्वारा नल जल योजना का काम हुआ था, जिसमें कई गड़बड़ियां थी। उन्होंने बताया कि पाइप खराब हो गए हैं, जिनको बदला जा रहा है। संजय कुमार सिंह ने कहा कि दो विभागों को जिम्मेदारी मिलने के कारण हर घर नल का जल योजना के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को किसी एक विभाग के अधीन पूरी तरह लाने के लिए आग्रह किया गया है।
बिहार में हर घर नल का जल योजना निश्चय के तहत चार योजनाओं का संचालन हो रहा है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में नल के जल की घर-घर में आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत सितंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1,14,163 ग्रामीण वार्ड और 205 शहरी वार्ड में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। मई 2025 में डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (DMI) ने गया और मुजफ्फरपुर में एक सर्वे किया था, जिसमें इस योजना के लाभार्थियों ने घर में आ रहे पानी की गुणवत्ता को 99 परसेंट से ऊपर लोगों ने साफ पेयजल बताया था।