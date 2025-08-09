Nitish Govt to transfer Rs 1100 pension each to more than 1 Crore account 10 August बिहार के 1.12 करोड़ लोगों के खाते में कल आएंगे 1100 रुपये, नीतीश सरकार ट्रांसफर करेगी पेंशन, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के 1.12 करोड़ लोगों के खाते में कल आएंगे 1100 रुपये, नीतीश सरकार ट्रांसफर करेगी पेंशन

नीतीश सरकार रविवार 10 अगस्त को बिहार के 1.12 करोड़ लोगों के बैंक खाते में 1100-1100 रुपये ट्रांसफर करेगी। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त के रूप में दी जाएगी। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSat, 9 Aug 2025 11:03 AM
बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में रविवार 10 अगस्त को 1100-1100 रुपये आएंगे। नीतीश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। विधवा महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह किए जाने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली यह दूसरी किस्त होगी। दूसरी किस्त के रूप में 1,12,18, 845 लाभुकों के बैंक खातों में कुल लगभग 1247.34 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

इस मौके पर इस बार जिला से लेकर पंचायत स्तर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जानकारी के अनुसार, इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर करीब एक करोड़ से अधिक लोगों को शिविर से जोड़ने की तैयारी है। हर पंचायत में करीब 500-500 लोगों की उपस्थिति होगी।

इसके अतिरिक्त, शिविर का आयोजन हर आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर भी किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के अधिकारी एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती की गई है।

बता दें कि चुनावी साल में नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया था। पेंशन की बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त 11 जुलाई को जारी की गई थी। विभाग के अनुसार, उस दौरान राज्यभर में लगाए गए शिविरों में करीब 76 लाख लोग शामिल हुए थे।

बिहार में मिलती है 6 प्रकार की पेंशन

राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत छह प्रकार के पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसमें वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, बिहार दिव्यांगजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शामिल है।