बिहार के 1.12 करोड़ लोगों के खाते में कल आएंगे 1100 रुपये, नीतीश सरकार ट्रांसफर करेगी पेंशन

बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में रविवार 10 अगस्त को 1100-1100 रुपये आएंगे। नीतीश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। विधवा महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह किए जाने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली यह दूसरी किस्त होगी। दूसरी किस्त के रूप में 1,12,18, 845 लाभुकों के बैंक खातों में कुल लगभग 1247.34 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

इस मौके पर इस बार जिला से लेकर पंचायत स्तर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जानकारी के अनुसार, इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर करीब एक करोड़ से अधिक लोगों को शिविर से जोड़ने की तैयारी है। हर पंचायत में करीब 500-500 लोगों की उपस्थिति होगी।

इसके अतिरिक्त, शिविर का आयोजन हर आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर भी किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के अधिकारी एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती की गई है।

बता दें कि चुनावी साल में नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया था। पेंशन की बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त 11 जुलाई को जारी की गई थी। विभाग के अनुसार, उस दौरान राज्यभर में लगाए गए शिविरों में करीब 76 लाख लोग शामिल हुए थे।