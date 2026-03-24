आंबेडकर हॉस्टल के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दोगुनी होगी, एससी-एसटी मंत्री लखेंद्र रौशन का ऐलान
Bihar SC ST Scholarship: बिहार के एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र रौशन ने ऐलान किया है कि सरकार राजकीय आंबेडकर कल्याण छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दोगुनी कर देगी। प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा।
बिहार में राज्य सरकार की ओर से संचालित राजकीय आंबेडकर कल्याण छात्रावास के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दोगुनी होगी। इन्हें वर्तमान में एक हजार रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। नए प्रस्ताव के तहत इन्हें अब दो हजार रुपये स्कॉलरशिप का भुगतान होगा। इससे आंबेडकर हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के करीब 10 हजार विद्यार्थियों को लाभ होगा। एससी-एसटी कल्याण विभाग ने इनकी छात्रवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने बताया कि विभाग की ओर से इसके पूर्व सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की गई है और छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी कर दी गई है। मंत्री लखेंद्र रौशन ने बताया कि बाद अब राजकीय आंबेडकर कल्याण छात्रावास में रहने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
राज्य में वर्तमान में 137 राजकीय आंबेडकर कल्याण छात्रावास संचालित हैं। एससी-एसटी समाज के विद्यार्थियों के लिए प्लस टू विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आंबेडकर कल्याण छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इन छात्रावासों में निःशुल्क आवासीय सुविधा, डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय और प्रतिमाह अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही, इनमें रहने वाले विद्यार्थियों को 15 किलो अनाज भी दिया जाता है। इनमें नौ किलोग्राम चावल एवं छह किलोग्राम गेहूं शामिल है।
लखेंद्र कुमार रौशन नीतीश सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दलित नेता लखेंद्र कुमार रौशन पटना के बगल में वैशाली जिले की पातेपुर सीट से लगातार दूसरी बार जीते हैं। लखेंद्र रौशन लगातार राज्य भर का दौरा कर आंबेडकर छात्रावास की हालत देख रहे हैं और उसमें विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं के इंतजाम का भरोसा दे रहे हैं।