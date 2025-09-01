10000 लेना है तो जीविका दीदी समूह से जुड़ना होगा, नीतीश की महिला रोजगार योजना का पहला नियम

नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायत के लिए जीविका दीदी समूह से जुड़ना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को योजना के नियम और गाइडलाइंस जारी हो गए। इसमें पहली किस्त में 10 हजार और आगे 2 लाख तक मिल सकता है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की जिस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी, सरकार ने उसके लिए नियम और गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के गाइडलाइंस में कहा गया है कि सीएम महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए औरतों को जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना होगा। बिहार में औरतें नीतीश की कोर वोटर मानी जाती हैं। जीविका दीदियों का समूह इसके पीछे एक अहम कारक है, जिसे सरकार ने बहुत प्रोत्साहित किया है।