देश भर से बिहार की पूजा स्पेशल बसों का किराया एक तिहाई तक घटा, सफर में सब्सिडी; टाइमिंग देख लें

नीतीश कुमार की सरकार ने दुर्गा, दिवाली, छठ और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 20 सितंबर से 30 नवंबर तक देश के दूसरे शहरों से आने-जाने के लिए पूजा स्पेशल बसों के किराए में भारी सब्सिडी दी है, जिससे वो एक तिहाई तक सस्ता हो गया है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 23 Sep 2025 10:08 AM
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की त्योहारी सीजन सेवा के तहत पर्व स्पेशल बसों से दिल्ली, गुरुग्राम, अंबाला, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहरों से बिहार आना-जाना काफी सस्ता हो गया है। राज्य सरकार पर्व स्पेशल बसों के किराया पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे सफर का खर्च एक तिहाई तक कम हो गया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान हवाई किराया बढ़ने और ट्रेन में टिकट की सदाबहार किल्लत के कारण सरकार ने कई शहरों से एसी और नॉन एसी बसों को चलाने का फैसला किया है। बीएसआरटीसी ने बसों की समय सारिणी (टाइम टेबल) के साथ असली किराया, उसमें दी जा रही सब्सिडी और पैसेंजर द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की लिस्ट भी जारी कर दी है।

बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है और वोटरों को लुभाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई वर्गों के लिए एक के बाद एक नकद सहायता राशि की स्कीम शुरू कर रही है। पहले से चल रही योजनाओं में मदद की राशि बढ़ाई जा रही है। बस किराया पर सब्सिडी को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पर्व स्पेशल बसें 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेंगी। छठ 28 अक्टूबर को ही है लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए योजना में वापसी के लिए 30 नवंबर तक का समय कवर कर लिया गया है ताकि वोटर चाहे तो मतदान के बाद लौटे।

दिल्ली-NCR, चंडीगढ़ से दशहरा, दिवाली, छठ में बिहार, BSRTC बसों की टिकट बुकिंग 1 सितंबर से खुलेगी

उदाहरण के लिए किशनगंज से दिल्ली का निर्धारित किराया एससी स्लीपर के लिए 3247 रुपये है लेकिन इसमें सरकार की तरफ से 992 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। एक पैसेंजर को इस बस से किशनगंज आने या किशनगंज से दिल्ली जाने के लिए मात्र 2255 रुपये ही देने होंगे। यह मूल किराया में 30 परसेंट से ऊपर की छूट है। बिहार के अलग-अलग जिलों से दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अंबाला, सिलीगुड़ी, रांची समेत अन्य शहरों के लिए बस किराए में अलग-अलग सब्सिडी है और कुछ में यह मदद 37-38 फीसदी तक जा रही है।

पर्व स्पेशल बस का रूट, टाइम टेबल, निर्धारित किराया, सब्सिडी और देय किराया

BSRTC Muzaffarpur Sitamarhi Sheohar Delhi Festival Special BusesBSRTC Bhagalpur Purnea Kishanganj Araria Delhi Festival Special BusesBSRTC Gaya Delhi Festival Special BusesBSRTC Darbhanga Madhubani Supaul Delhi Festival Special BusesBSRTC Motihari Goplaganj Siwan Delhi Festival Special BusesBSRTC Jharkhand UP Festival Special BusesBSRTC Bhagalpur Delhi Begusarai Kolkata Festival Special BusesBSRTC Patna Delhi Gurugram Ambala Kolkata Festival Special Buses