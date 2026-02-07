Hindustan Hindi News
घूसखोरों पर नीतीश सरकार का खास प्लान; इन जिलों में खुलेंगे निगरानी थाना, स्पीडी ट्रायल पर जोर

घूसखोरों पर नीतीश सरकार का खास प्लान; इन जिलों में खुलेंगे निगरानी थाना, स्पीडी ट्रायल पर जोर

संक्षेप:

अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिला में निगरानी थाना खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केस की संख्‍या को देखते हुए राज्‍य में कोर्ट की संख्‍या बढ़ाने पर भी ध्‍यान दिया जा रहा है।

Feb 07, 2026 07:02 am IST
निगरानी विभाग के अपर मुख्‍य सचिव‍ अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो की टीम बेहतर कार्य कर रही है। राज्‍य में जल्द तीन नए निगरानी थाने खुलेंगे। चालू मामलों में स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर नीतीश सरकार की जीरो टॉलेरेंस नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है।

जानकारी के मुताबिकअररिया, पूर्णिया और कटिहार जिला में निगरानी थाना खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केस की संख्‍या को देखते हुए राज्‍य में कोर्ट की संख्‍या बढ़ाने पर भी ध्‍यान दिया जा रहा है। श्री चौधरी शुक्रवार को निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो के सभागार में आयोजित तृतीय सर्तकता सम्‍मान समारोह सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

समारोह का उद्घाटन अपर मुख्‍य सचिव श्री चौधरी, निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार और पुलिस महानिरीक्षक गरिमा मल्लिक ने संयुक्‍त रूप से किया। इस समारोह में भ्रष्‍टाचार उन्‍मूलन में सहयोग करने वाले लोक अभियोजक, धावादल प्रभारी, परिवादी, अनुसंधानकर्ता और सत्‍यापनकर्ता को सम्‍मानित किया गया।

इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने कहा कि नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, जिसमें अपेक्षा है कि तीन साल के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। विभाग की अच्‍छी उपलब्धि रही है। पुराने मामलों में भी तेजी आई है। लोगों के अंदर भरोसा कायम करना एक बड़ी बात है। इसमें निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो सफल रहा है। वहीं, निगरानी के महानिदेशक गंगवार ने कहा कि यह विभाग लगातार अपनी ही रिकार्डों को तोड़ रहा है।

एसीएस ने कहा कि लोगों की जागरूकता के वजह से लगातार केसों की संख्‍या बढ़ती जा रही है। शिकायत मिलने पर विभाग तीव्र गति से भ्रष्‍टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। हम किसी को छोड़ते नहीं है। सभी सरकारी विभागों में भी कार्रवाई की जाती है। निगरानी थानों में जो केस दर्ज किए जा रहे हैं उसका भी स्‍पीडी ट्रायल कराया जाएगा। जिन लोगों ने ट्रैप कराने में रुपये दिए थे, वह राशि उनके खातों में भेज दी गई है। धन्‍यवाद ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक ने किया। इस मौके पर डीआईजी निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो के सभी अधिकारी मौजूद थे।

