घूसखोरों पर नीतीश सरकार का खास प्लान; इन जिलों में खुलेंगे निगरानी थाना, स्पीडी ट्रायल पर जोर

संक्षेप: अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिला में निगरानी थाना खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केस की संख्‍या को देखते हुए राज्‍य में कोर्ट की संख्‍या बढ़ाने पर भी ध्‍यान दिया जा रहा है।

निगरानी विभाग के अपर मुख्‍य सचिव‍ अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो की टीम बेहतर कार्य कर रही है। राज्‍य में जल्द तीन नए निगरानी थाने खुलेंगे। चालू मामलों में स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर नीतीश सरकार की जीरो टॉलेरेंस नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के मुताबिकअररिया, पूर्णिया और कटिहार जिला में निगरानी थाना खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केस की संख्‍या को देखते हुए राज्‍य में कोर्ट की संख्‍या बढ़ाने पर भी ध्‍यान दिया जा रहा है। श्री चौधरी शुक्रवार को निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो के सभागार में आयोजित तृतीय सर्तकता सम्‍मान समारोह सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

समारोह का उद्घाटन अपर मुख्‍य सचिव श्री चौधरी, निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार और पुलिस महानिरीक्षक गरिमा मल्लिक ने संयुक्‍त रूप से किया। इस समारोह में भ्रष्‍टाचार उन्‍मूलन में सहयोग करने वाले लोक अभियोजक, धावादल प्रभारी, परिवादी, अनुसंधानकर्ता और सत्‍यापनकर्ता को सम्‍मानित किया गया।

इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने कहा कि नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, जिसमें अपेक्षा है कि तीन साल के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। विभाग की अच्‍छी उपलब्धि रही है। पुराने मामलों में भी तेजी आई है। लोगों के अंदर भरोसा कायम करना एक बड़ी बात है। इसमें निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो सफल रहा है। वहीं, निगरानी के महानिदेशक गंगवार ने कहा कि यह विभाग लगातार अपनी ही रिकार्डों को तोड़ रहा है।