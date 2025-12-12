लालू यादव की प्रॉपर्टी सीज कर स्कूल खोलेगी नीतीश सरकार, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान

संक्षेप: नीतीश सरकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी को सीज कर उस पर स्कूल खोलेगी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लालू को पंजीकृत अपराधी बताते हुए यह घोषणा की है।

बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि नीतीश सरकार राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को जब्त कर वहां पर स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई ने लालू की संपत्ति को अटैच किया था। चिड़ियाकाना के पास एक बिल्डिंग है, उसमें 20 सालों से ताला लगा है। उसको रंगाई-पुताई करके सरकारी स्कूल खुलेगा तो जनता को अच्छा लगेगा, लालू को भी अच्छा लगेगा।

सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को जी बिहार संवाद कार्यक्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर बोलते हुए कहा कि बिहार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो अपराधी हैं उन्हें डरना चाहिए, उन्हें बिहार छोड़ना होगा। उन्होंने नीतीश सरकार की माफिया एवं अपराधियों के खिलाफ अपनाई जाने वाली रणनीति को बताया।